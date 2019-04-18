Шеслер пристыдила Киселева, который отмазывал Зеленского

18.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о «враге-Путине», курсе на НАТО и единственном государственном украинском языке, которые он сделал в интервью «РБК-Украина», должны раскрыть глаза российским политикам и журналистам, симпатизирующим комику.

Об этом в своем блоге заявила глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шеслер, Зеленский не был, и не будет другом России, способным наладить отношения между странами.

«Очень хорошо, что уже сегодня Владимир Зеленский раскрыл свои планы по отношению к Донбассу: никакого особого статуса, никакой амнистии участникам сопротивления на Донбассе. Пусть Киселев, который отмазывал Зеленского, пытаясь сделать его почти приемлемым для России, послушает, что Зеленский назвал Путина врагом.

Пусть российские политики и парламентарии услышат, как Зеленский говорит об украинском языке, как единственно возможном государственном. Как планирует привлечь миротворцев, которые закроют границу с Россией, и загонят Донбасс в котел. Как считает НАТО и ЕС единственно верным направлением для Украины.

Пусть, исходя из этих высказываний, российские власти нарисуют будущее российско-украинских отношений. Меньшее ЗЕло не станет добром», – заявила Шеслер.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Зеленский назвал президента РФ Владимира Путина врагом и заявил, что Донбасс не получит автономию.

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