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07.11.2021 17:33
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, СМИ, Украина, Цензура
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Рупор западных посольств: На Украине не должно быть независимых СМИ

Новости УкраиныНа Украине недопустимо существование СМИ, которые бы занимали объективную позицию в освещении гражданской войны,...

На Украине недопустимо существование СМИ, которые бы занимали объективную позицию в освещении гражданской войны, находясь «над схваткой».

Об этом на форуме в Киеве заявила Наталья Лигачева, шеф-редактор сайта «Детектор Медиа», который работает на гранты Запада и занимается травлей неугодных режиму журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началась война, оказалось, что кто-то считает «их там нет», кто-то считает, что это гражданская война, даже убеждены в этом, кто-то – да, стал получать больше денег.

Кто-то считает, вот у вас тут была Катя Сергацкова (бывшая российская журналистка Екатерина Сергацкова, получившая из рук президента Петра Порошенко украинский паспорт, однако бежавшая из Украины из-за угроз праворадикалов – ред.), она тоже говорила, что разделились на проукраинские плюс олигархические, на независимые, и на пророссийские СМИ.

А независимые, sorry, это не проукраинские СМИ? Эта логика мне тоже понятна, что они над схваткой.

Но многие считают, и я в том числе, что когда идёт война с внешним врагом, то над схваткой нельзя быть. То есть, мера проукраинскости должна быть, должен не выходить за какие-то пределы», – сказала Лигачёва.

Оправдывавшая репрессии против пророссийских журналистов и закрытие антимайданных СМИ Лигачёва при этом заявила, что выступает за соблюдение журналистских стандартов.

«Нельзя врать даже в интересах даже своей страны», – цинично объявила грантоедка.

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