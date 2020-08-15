«Рус – это украинец». МИД Украины гордится рабско-холопским прошлым

15.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Новый форма, созданный Польшей, Литвой и Украиной и получивший название «Люблинский треугольник», создан для борьбы с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время пишет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Все три государства не питают иллюзий относительно агрессивной российской политики, представляющей для них угрозу. Кстати, та древняя Люблинская уния создавалась в том числе для противостояния московской экспансии на Запад и справилась с этой задачей на достаточно долгий срок. В новом Люблинском треугольнике нет дискуссий о необходимости противостоять агрессии РФ, равно как и о будущем Украины в НАТО и ЕС. Утвердительный ответ всех на все три вопроса четко отображен в декларации», – подчеркивает Кулеба.

Новый формат он характеризует как «цивилизационный выбор и восстановление исторической справедливости».

«Иллюзию «братства» украинского и русского народов, если она у кого‑то еще была, окончательно разбили выстрелы российских танков на Донбассе еще в 2014 году. Когда дым рассеялся, силуэты на пригорке оказались никакими не богатырями, а хорошо известными со Средневековья легендарными чехом, лехом и русом. Рус в этой формуле, естественно, украинец», – утверждает глава МИД Украины.

«Сегодня Люблинский треугольник уже стоит на прочном основании. Общая парламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы, совместная украинско-польско-литовская военная бригада. Наш экономический потенциал — около $ 770 млрд совместного ВВП, выход к трем морям и 981 тыс. кв. км территории», – добавляет министр.

Также он не исключает о «трансформации тре­угольника в квадрат с участием Беларуси» и говорит, что пригласил белорусского главу МИД Владимира Макея(считается одним из наиболее прозападных в окружении президента РБ Александра Лукашенко) принять участие в качестве почетного гостя в нашей следующей встрече в Киеве.

«Символично, что о позиции относительно событий в Беларуси мы заявили как раз от имени Люблинского треугольника. В конце концов нас связывают все то же историческое прошлое и те же вызовы. А если посмотреть на карту — точка пересечения медиан треугольника находится где‑то между Минском и Брестом. По сути, мы уже часть одной мозаики», – резюмирует Кулеба.

Напомним, что Люблинская уния, на которую ссылается украинский министр, фактически стала началом государственного образования под названием Речь Посполитая, в котором «огнем и мечом» проводилось окатоличивание и ополячивание населения Западной Руси. Так, православная вера оказалась под запретом и была объявлена холопской. Кроме того, значительная часть крестьянского населения переходила в фактическую собственность польской шляхты.