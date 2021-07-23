Русофоб Дроздов хочет пощипать олигархов

23.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Чтобы компенсировать потери от остановки транзита российского газа через Украину, власть должна устроить встряску олигархам и проверить законность обретения их активов.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дроздова, таким образом можно компенсировать два-два с половиной миллиарда долларов в год, которые Украина получила от России за транзит газа.

«Если бы была государственническая, сильная украинская власть, то она бы провела аудит и ревизию на тему, откуда мы можем перекрыть гипотетическую потерю в 2 – 2,5 с половиной миллиарда долларов при наших суммарных доходах награбленных в 50. И я вам даю гарантию, что если бы такое государство провело ревизию собственности, пересмотр собственности на предмет соблюдения большими грабителями, то есть олигархами, своих инвестиционных обязательств, потому что все активы они брали под инвестиционные обязательства, и вернуть деньги в бюджет из офшоров, из всех особнячков, то мы не только перекроем гипотетическую годовую потерю российского газа, а будем еще вообще в плюсах», – заявил Дроздов.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и США достигли компромисса по «СП-2». Озвученная Госдепом суть компромисса сводится к следующему – американцы прекращают противодействие достройке трубопровода, а Берлин будет обязан добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.

ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов – Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку, в частности, на развитие «зелёной энергетики».