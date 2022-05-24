Русофоб Дроздов: Зеленский открыл внутренний фронт. Теперь его обвинят в зраде

Новости Украины

Обнародованием записей допросов оппозиционного политика Виктора Медведчука, в которых он дал показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко, власть сняла все барьеры, наложенные военным временем на ее критику.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, теперь «протестное общество» будет задавать неудобные для режима Зеленского вопросы, например, почему украинские военные так быстро сдали ряд регионов юга и востока страны.

«Теперь, с сегодняшнего дня, и я не знаю, кому пришло в голову это удивительное долб…ство, они сами, собственными руками сделали, что теперь все становится своевременным. И это уже не будет крамолой – ставить вопросы, которые всегда под грифом «несвоевременно» отодвигались на потом, в долгий ящик, на после войны, после победы и так далее. Вбросом этой темы Медведчука, власть, которая могла еще очень длительное время выезжать на концепции «несвоевременно», все делает своевременным. И теперь я ожидаю, что сейчас снимутся у общества, прежде всего, у протестной части общества, определенные дамбы, предохранители, которые были с февраля тут на паузе… А теперь полезут от протестного общества темы по Чонгару, разминированию, полезет сейчас докапывание, а что же это было? Полезут докапывания до темы зрадофильства по юго-восточному региону. И эта тема была утилизирована только за счет того, что «несвоевременно»… С 24 февраля до сегодняшнего дня не было внутреннего фронта. С сегодняшнего дня не оппозиция, не сторонники какие-то, не слепые сектанты предыдущего президента, а власть, которая является военной, а не политической во время войны, открыла внутренний фронт», – заявил Дроздов.