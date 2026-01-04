Русофоб Ходжес обрушился на Трампа: «Отдаём Москве и Пекину Восточное полушарие!»
Авантюра в Венесуэле лишний раз демонстрирую проблему США, которая заключается в том, что американцы, вторгаясь в страны, приносят только разрушения, без какого-либо стратегического продолжения своих действий.
Так можно расценить слова бывшего командующего армией США в Европе, русофоба Бена Ходжеса в эфире «Times Radio», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Честно говоря, с Мадуро – это было самым простым. США не раз это делали, но мы не до конца продумывали последствия. А чего мы хотим добиться в итоге? Ни в Ираке, ни в Афганистане, ни во Вьетнаме, ни в большинстве других наших операций – ничего не закончилось хорошо!
Я не уверен, что у нынешней администрации есть ответ на этот вопрос. Они до сих пор четко не обозначили стратегическую цель. Чего мы пытаемся добиться? Дело точно не в наркотиках. Я думаю, дело в доступе к нефти», – сказал Ходжес.
Он выразил мнение, что фактически Трамп отдал России и Китаю всё Восточное полушарие.
«Это также проявление новой стратегии национальной безопасности, которую обнародовала администрация. В ней, по сути, говорится, что Западное полушарие – это наша территория, а Европа – русских. В Индо-Тихоокеанском регионе происходит примерно то же самое.
Это значит, что к угрозам в адрес, например, Гренландии, которые я раньше не воспринимал всерьез, теперь стоит относиться гораздо серьезнее! Теперь, когда я вижу, что делает администрация, я думаю, что Куба тоже в их списке.
Я нисколько не удивлюсь, если эта администрация применит силу, чтобы получить контроль над Гренландией», – негодовал американец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: