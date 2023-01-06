Русофоб Романенко: Нас всех ждёт Колыма

Вадим Москаленко.  
06.01.2023 17:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Россия, Украина


Как только на Украине придёт к власти действительно пророссийская сила, очень многие нынешние «патриоты» отправятся по тюрьмам и лагерям.  

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Следкомом в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Как только на Украине придёт к власти действительно пророссийская сила, очень многие нынешние «патриоты»...

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«Если вы оставляете «ОПЗЖ», то рано или поздно произойдёт надлом, и ГУЛАГи, пустые глаза, которые мы видим в лицах, окажутся здесь.  

И поверьте, вас вообще не будут спрашивать, хотите вы чего-то, не хотите, какие у вас конституционные права. Вас просто посадят в теплушки без жратвы, отправят куда-то на Колыму, и всё», – сказал он.  

Романенко заявил, что никакие компромиссы с любыми пророссийскими силами на Украине невозможны.  

«Пусть валят в Россию или куда угодно, каким угодно способом. Пишут, что полно ватников на неоккупированных территориях – так с ними надо вести работу, объяснять. Мы должны быть организованы намного лучше», – резюмировал русофоб. 

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