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Московские налоговики и прокуратура проверяет российский бизнес певицы Лаймы Вайкуле, которая поддержала снос памятников советским солдатам, которые освобождали Прибалтику от гитлеровцев.

Заявление на певицу в несколько силовых ведомств после ряда ее русофобских интервью написал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Мне известно, что налоговая служба и прокуратура уже начали проверки в отношение деятельности Лаймы Вайкуле – не имеет ли она доходов в России, которую так не любит. Думаю, все дальнейшие действия различных ведомств будут зависеть от результатов этой проверки», – рассказал Бородин «Комсомольской правде».

Издание напоминает, что главным бизнесом Лаймы Вайкуле на территории России многие годы считалась компания «Лаймалюкс Рус», головное офис которой находится на Новом Арбате. В числе основных направлений деятельности компании – торговля оборудованием, инструментами для салонов красоты и собственная академия парикмахерского искусства. Только в 2022 году фирма официально задекларировала выручку в 327,3 миллионов рублей.

Правда, теперь Лайме в учредительных документах Вайкуле больше не упоминается. На официальном сайте компании указано:

«10 августа 2022 года латвийская компания «LAIMALUKSS LATVIA», принадлежащая Лайме Вайкуле решением учредителей на корпоративном уровне передала свою долю участия в компании ООО «Лайма-Люкс РУС» основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову».

А месяц назад сама певица в одном из интервью объяснила:

«Мы с партнером решили, что в интересах компании мне надо выйти из компании».

При этом Бородин уверен, что Вайкуле вывели лишь фиктивно вывели из списка учредителей.

«Она четко сказала на весь мир, что они разработали такую схему с партнером, как ее вывести из компании, чтобы не было проблем, но по сути ничего не изменилось. Она как получала прибыль, так и продолжает это делать. Есть такое понятие – номинал», – говорит Бородин.

Ранее Вайкуле восхищалась детсадовцем, который хочет бить русских.

Кроме того, она уверяла, что содержала весь Советский Союз.

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