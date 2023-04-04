Вайкуле восхищена детсадовцем, который хочет бить русских

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Певица Лайма Вайкуле не осуждает русофобию, которая царит в Латвии.

Об этом Вайкуле заявила в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас 30%, ну, может, 10%, проживающих в Латвии русских не говорят по-латышски и не знают этого языка. Попробовали бы вы в России прожить без знания русского языка. Нереально. Почему в Латвии должны не говорить по-латышски, в Украине – по-украински? Сегодня мы ко всему этому пришли. Это важно. Это уважение. Надо уважать, куда ты приехал», – сказала Вайкуле.

Она выступает за то, чтобы всех детей из русскоязычных семей отдавали в латышские детские сады.

«Я считаю, что самая большая ошибка в Латвии была в 90-х годах. Должны были детские сады бесплатные быть для русскоговорящих. У меня был музыкант, у которого в семье говорили по-русски. Он отдал своего малыша в детский сад, через три месяца он говорит: мы пойдем сейчас во двор русских бить. Надо было открыть садики, сегодня все бы говорили на латышском», – убеждена певица.

Певица поддерживает запрет на въезд для россиян:

«Откуда мы знаем сегодня, что не приедут с беженцами 50% людей, которые заинтересованы устроить в Латвии какой-то переворот».

Вайкуле сожалеет о том, что после 2014 года ходатайствовала за некоторых российских артистов, которые потом поддержали СВО, потому что была «наивным добрым человеком».