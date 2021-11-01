Русофобия на Украине выходит на религиозный уровень – Волга

Русофобия на Украине выходит на религиозный уровень – ВолгаНовости Украины
Несмотря на заявления украинских националистов и русофобов, в 2014 году Киев окончательно лишился остатков независимости и стал марионеткой США.
Об этом эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил основатель партии «Союз левых сил», экс-депутат ВР Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня у подавляющего числа украинцев, от 60 до 80 процентов, ненависть к России на религиозном уровне. Они даже не могут объяснить, в чём они вдруг стали «независимыми».
Задайте вопрос любому украинскому националисту: «В чём вы были зависимы до 2014 года, и в чем вы стали независимы после 2014 года?». Ответа не будет.
Потому что никакой «независимости» не существовало. Россия инвестировала и давала безвозмездной помощи на миллиарды долларов», – сказал он
Кроме того, экс-депутат отметил, что Украина находится в полной зависимости от США.
«Если бы эти радикальные украинские националисты отрезвели, увидели бы, что сегодня США ставит и смещает прокуроров, создали параллельные силовые структуры: НАБУ, САБ, Антикоррупционное бюро, которые не только не предусмотрены Конституцией, но и напрямую ею запрещены.
Если чиновник из другой страны приезжает и проводит заседание Кабмина и Верховной рады Украины, это значит, что страна полностью зависима, и они уничтожили собственный суверенитет и экономику», – заключил Волга.
Напомним, ранее в Москве заявили, что всем здравомыслящим украинцам пора объединиться и восстать против продажного киевского режима и их западных хозяев, которые уготовили Украине страшную участь.
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