Несмотря на заявления украинских националистов и русофобов, в 2014 году Киев окончательно лишился остатков независимости и стал марионеткой США.

Об этом эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил основатель партии «Союз левых сил», экс-депутат ВР Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у подавляющего числа украинцев, от 60 до 80 процентов, ненависть к России на религиозном уровне. Они даже не могут объяснить, в чём они вдруг стали «независимыми».

Задайте вопрос любому украинскому националисту: «В чём вы были зависимы до 2014 года, и в чем вы стали независимы после 2014 года?». Ответа не будет.

Потому что никакой «независимости» не существовало. Россия инвестировала и давала безвозмездной помощи на миллиарды долларов», – сказал он