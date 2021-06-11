11.06.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Социология
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Русофобия стала навязчивой манией Западной Европы

Большинство граждан, проживающих в ведущих странах Запада, негативно относятся к России. Об этом, передает...

Большинство граждан, проживающих в ведущих странах Запада, негативно относятся к России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Ясности, какой видят западные лидеры роль России в этом будущем, прибавится после встречи «большой семерки». В ее повестке российский вопрос значится одним из главных», – отмечается в публикации.

При этом издание приходит к выводу, что лидеров «большой семерки», особенно европейских, к сотрудничеству с РФ не будет подталкивать общественное мнение их стран.

«Это подтверждают, в частности, данные весенних опросов общественного мнения службы YouGov, опубликованные перед визитом Байдена. Согласно им, в Западной Европе подавляющее большинство респондентов относятся к России даже хуже, чем к Китаю. Например, по данным майского опроса, 73% британцев испытывали негативное отношение к РФ (к Китаю – 72%). Положительно к нашей стране относятся лишь 11% опрошенных. Из всех западноевропейских стран самый лучший имидж у РФ во Франции. Там в мае в негативном отношении к России признавались «всего лишь» 58% опрошенных», – пишет газета.


Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты обращают внимание, что про русских на Западе пишут такое, чего никогда не позволили бы в адрес евреев.

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