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Скандал в Польше из-за принятого закона о «борьбе с российским влиянием», под предлогом которого теперь власти могут расправляться с любым неугодным гражданином или оппозиционной силой, дошел до руководства Еврокомиссии и даже кураторов из Госдепа. «Старшие товарищи» признали нововведения инструментом для злоупотреблений и, похоже, будут принуждать Варшаву отыграть назад.

Однако ситуация вокруг Польши может стать прецедентом для Украины. Изгнанный из Киева оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что направил обращение по 1500 адресам политиков, чиновников ЕС с требованием обратить внимание – куда большие репрессии, нежели в Польше, развернул режим Владимира Зеленского.

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«Зеленский развязал на Украине настоящую травлю несогласных, применяя для этого самые изощренные и циничные способы. Следуя путем уничтожившего немецкую оппозицию нацистского преступника Гитлера, Зеленский запретил на Украине деятельность всех оппозиционных партий и конфисковал их собственность. Только за последний год в отношении политических оппонентов было возбуждено более 17 000 уголовных дел о преступлениях, которые режим манипулятивно связывает с Россией. В результате фейковых обвинений в «работе на Кремль» или в «симпатиях к России» по сфабрикованным делам о несуществующей «государственной измене» за решетку брошены тысячи политиков, журналистов, блогеров, писателей, священнослужителей и просто несогласных с политикой президента граждан. Оппозиционных депутатов парламента Зеленский лишает гражданства, превращая в апатридов, искусственно создавая условия для лишения их депутатских мандатов и произвольного ареста за вымышленные преступления… Так же цинично расправлялись с политической оппозицией в нацистской Германии, где первый список лишенных гражданства оппозиционеров появился уже в августе 1933 года, а последний 359-й — за месяц до капитуляции Германии в апреле 1945 года», – пишет Медведчук.

Он констатирует, что Запад предпочитает закрывать глаза на преступления Зеленского.

«К сожалению, европейской общественности о расправе над оппозицией на Украине ничего не известно, ведь подконтрольные власти СМИ просто замалчивают это, а оппозиционных СМИ на Украине просто нет. Обвинив в «распространении российских нарративов», Зеленский закрыл все оппозиционные СМИ, установив жесточайший контроль над украинским медиапространством, как это в свое время проделало в Германии руководство Третьего рейха. Под предлогом борьбы с российским влиянием, украинцы подвергаются сильнейшему воздействию пропаганды в пользу режима, любая критика власти находится под запретом… Прикрываясь борьбой с российским влиянием, Зеленский с помощью репрессий парализовал работу судебной системы, взяв ее под свой контроль. Так, Киевский окружной административный суд, уполномоченный рассматривать жалобы на действия высших должностных лиц Украины, был ликвидирован Зеленским… Все неугодные режиму судьи были уволены, а председатель суда обвинен в организации заговора с целью захвата государственной власти и объявлен в международный розыск. Работа Конституционного суда была прекращена после того, как Зеленский уволил неугодных ему судей… Также во время конфликта с Россией председатель Верховного суда был арестован по подозрению в коррупции, а у судей проведены массовые обыски. Запуганные, находящиеся под угрозой увольнения и репрессий судьи других судов оказались не в состоянии противопоставить царящему в Украине произволу силу закона. Подобным образом судебные органы были взяты под контроль и в нацистской Германии, где судьи увольнялись по политическим мотивам, за ними шпионили, подвергали сильнейшему давлению, а для преследования лиц за политические преступления создавали специальные суды, в которых судьями назначали только членов нацистской партии. Подчеркиваю, на Украине все это происходит под предлогом борьбы с Россией, что для польских властей, принявших закон об изучении российского влияния, может стать опасным и заразительным примером», – отмечает Медведчук.

По его словам, «игнорирование вопиющих нарушений стандартов демократии президентом Украины может стать для Еврокомиссии фатальной ошибкой».

Политик выражает надежду на создание «специальной комиссии для расследования нарушений европейских стандартов на Украине, аналогичной комиссии по ситуации в Польше».