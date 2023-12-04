Русофобствующий либерал: дело идет к капитуляции Украины

В скором времени Украина потеряет ещё значительную часть территорий и будет вынуждена подписывать предложенную Россий капитуляцию.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил беглый российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине сейчас очень опасное настроение: «Мы победили Путина. Он пытался захватить Киев, а мы отстояли». Двадцать процентов территории Украины сегодня оккупировано. Двадцать процентов.

А через некоторое время, если так пойдёт, будет оккупировано сорок процентов, а потом пятьдесят, а потом сто процентов. И придётся подписывать соглашение о сдаче. Это очень опасно.

Сегодня надо отказаться от этих шапкозакидательских настроений», – сказал Боровой.