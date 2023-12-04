Русофобствующий либерал: дело идет к капитуляции Украины
В скором времени Украина потеряет ещё значительную часть территорий и будет вынуждена подписывать предложенную Россий капитуляцию.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил беглый российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Украине сейчас очень опасное настроение: «Мы победили Путина. Он пытался захватить Киев, а мы отстояли». Двадцать процентов территории Украины сегодня оккупировано. Двадцать процентов.
А через некоторое время, если так пойдёт, будет оккупировано сорок процентов, а потом пятьдесят, а потом сто процентов. И придётся подписывать соглашение о сдаче. Это очень опасно.
Сегодня надо отказаться от этих шапкозакидательских настроений», – сказал Боровой.
Он подчеркнул, что украинский народ чувствует ложь своего руководства, и может легко пойти на новый госпреворот.
«Сегодня условия ультиматума формулирует Путин. И продолжать эту пропагандистскую кампанию на Украине, все эти психотерапевтические приёмы для успокоения украинцев, это ошибка.
И народ это уже начинает понимать, на Украине начинает зреть ситуация Майдана. Ошибки Зеленского становятся очевидными для общества. И когда он говорит, что «недружественная Россия проплачивает Майдан-3», мне это напоминает Лукашенко, который рассказывает о том, как Украина собирается напасть на Беларусь. Бред неумных политтехнологов», – добавил беглый либерал.
Спасибо!
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