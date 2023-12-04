«Чем вы думали?! Россию победить невозможно» – Карасев
Все попытки Запада победить Россию на поле боя полностью провалились.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После приезда Джонсона, который пообещал дать всё для победы, собирается Рамштайн. И сразу пошла эта песня, что Россия слаба, сработают санкции, Путин умрёт, режим падёт, и так далее. Эту песню пели беглецы из России, и сформировали такое мнение.
Запад взял на себя обязательства: поставляли технику, ленд-лиз который так и не заработал и уже не заработает.
Этот Рамштайн – это как Тегеран-43. Но отличается тем, что во время Тегерана-43 хребет немецкой военной машины уже был сломан Красной армией. И американцам оставалось только второй фронт открывать, с которым они долго тянули.
А Рамштайн всё. Машину не сломали, наступление 2023 года было неуспешным. И получается, что попытка создать Тегеран-43 на базе Рамштайна не удалась. Потому что там было чёткое указание: победить нацистский режим, демонтировать его. А здесь была поставлен задача не дать России победить на поле боя на Украине», – сказал Карасёв.
Он подчеркнул, что попытка победить Россию с самого начала была обречена.
«И вообще трудно представить, что кто-то думал, что можно победить военным путём страну, которая обладает ядерным оружием. И ещё момент: Россия может обойти санкции, работая с Индией и Китаем. На что вы рассчитывали, думая, что санкции разорвут российскую экономику в клочья?
Это говорит, что сегодня Запад уже не тот расчётливый, стратегически точный, молодой и злой, которым он был, когда доминировал в мире. Возраст есть возраст», – подытожил Карасёв.
Спасибо!
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