Русофобы утрутся: Резолюция Европарламента не остановит строительство «Северного потока-2»

13.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Принятая в Европарламенте резолюция против «Северного потока-2» имеет лишь рекомендательный характер, однако русофобское большинство смирится с действительностью только когда газовый проект будет запущен.

Об этом во время прямого включения из Страсбурга в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас от сползания к огульному осуждению строительства «Северного потока-2» спасает позиция Германии – крупной страны ЕС, которая однозначно заинтересована в продолжении строительства. Конечно, нужно особое внимание обратить на позицию Польши, балтийских стран, которые являются главными двигателями предложения любым способом остановить строительство.

Конечно, я голосовал против и воздержался в целом по этой резолюции, поскольку она невзвешенная, неправильная и подталкивает обе стороны – и Россию, и особенно ЕС к дальнейшей конфронтации, которая невыгодна ни РФ, ни ЕС, ни народам наших стран», – заявил евродепутат.

«Объясните технически, что такое резолюция Европарламента, потому что мы смотрим потом на заседание Совета ЕС, и они как-то не очень учитывают ваше мнение – у вас, простите, 400 депутатов проголосовали за определённые действия, а Евросоюз их не предпринимает. Как так получается?» – спросил ведущий Евгений Попов.

«Количество переходит в качество. Пока Совет ЕС – там, где главы государств, может спокойно игнорировать мнение достаточно русофобского на данный момент большинства, хотя бывает по-другому. Эти документы имеют рекомендательный характер, но на них потом ссылаются те люди, которые принимают окончательные решения.

Сегодня точка не была поставлена, эта история будет продолжаться ближайшие годы, пока газопровод не будет достроен и пока он не заработает. Тогда его противники очередной раз утрутся и согласятся с тем, что статус-кво есть какой есть», – выразил уверенность Мирослав Митрофанов.