28.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Вооруженные силы, Пропаганда, Россия
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«Russische Partisanen!» – сильнейшая армия Европы отбивает SMS-атаку

Пресс-служба Минобороны Украины распространила заявление с призывом не поддаваться паническим настроениям, которые, якобы, раскручивают тайные агенты России. Киев утверждает, что одно из таких сообщений – попавший в прессу указ о возможности изъятия автомобилей в областях, попавших под объявление военного положения.

«Цель этих фейковых сообщений, изготовленных спецслужбами Российской Федерации и контролируемой ими «фабрикой троллей», вполне понятна – посеять панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения», – утверждают в Минобороны.

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Украинские военные также жалуются на SMS-сообщения, которые начали рассылаться в граничащих с Россией регионах Украины.

«27 ноября, жителям Путивльского района Сумской области, территориально граничащего с государственной границей с Российской Федерацией, от имени Министерства обороны Украины поступали SMS-сообщение с предложением прибыть в ближайшие воинские части. Подобные SMS зафиксированы и в других областях», – рассказали в пресс-службе.

«Эта тактика оккупанта-агрессора уже известна. Данное российское информационное воздействие на граждан Украины есть ничто иное, как очередное проявление «гибридной» агрессии России против нашего государства», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

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