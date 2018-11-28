Военным разрешили забирать транспорт у евробляхеров Новороссии

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал указ, согласно которому в условиях введенного в 10 областях военного положения армейским чинам разрешается конфисковать нерастаможенные транспортные средства у местных жителей областей.

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Соответствующий приказ был получен «ПолитНавигатором» от источника в ВСУ.

«С целью обеспечения мобильного перемещения личного состава и компенсации недостаточного количества автомобильного транспорта в Вооруженных силах Украины приказываю:

1.Недостачу военного транспорта на территориях где введено военное положение компенсировать за счет автотранспорта на иностранной регистрации, собственники которого на растаможили (подали заявку на растаможивание) автотранспорта.

2.Приказ разослать в отдельные военные части, которые дислоцируются в регионах где введено военное положение», – говорится в приказе.