Русская Церковь требует прекратить террор против сербов Черногории

12.07.2019, Белград , Ксения Голуб-Секулович

Священный Синод Русской Православной Церкви осудил действия властей Черногории, которые инициируют изменения в законодательстве, чтобы конфисковать храмы и монастыри Сербской Православной Церкви с целью последующей передачи раскольнической так называемой «Черногорской православной церкви».

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«В Черногории наметилась тревожная тенденция усиления давления властей на каноническое духовенство и верующих. Состоявшийся 9-18 мая 2019 года Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви констатировал, что в современной Черногории имеют место «попытки насильственного изъятия святынь в пользу канонически и реально не существующей «Черногорской православной церкви», а также звучат угрозы разрушения отдельных мест молитвенного поклонения». Президент Черногории Джуканович на партийном митинге в Никшиче 8 июня 2019 года выразил намерение осуществить «восстановление Черногорской автокефальной Церкви».

Особую тревогу вызывает опубликованный Правительством Черногории в мае 2019 года проект Закона о свободе религии и верований и правовом положении религиозных организаций, содержащий ряд дискриминационных мер, среди которых – изъятие в собственность государства части имущества Сербского Патриархата, включая здания храмов и монастырей. Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви характеризует законопроект как «антиевропейский и антицивилизационный», направленный на дискриминацию епархий Сербского Патриархата на территории Черногории и представляющий собой «прямое вмешательство во внутренние дела Церкви».

Серьезные замечания в связи с отдельными положениями законопроекта высказала Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия).

С озабоченностью воспринимая последние инициативы черногорских властей, мы призываем их прекратить дискриминацию и подрыв единства Сербской Православной Церкви, возвышаем голос в ее защиту, видя в духовной традиции, восходящей к святому Савве, многовековой исторический фундамент, на котором созидались черногорская православная культура и государственность.

Священный Синод Русской Православной Церкви выражает братскую поддержку архиереям, духовенству и всем чадам Сербского Патриархата в Черногории, которые, следуя заветам просиявших на этой земле великих святителей Саввы Сербского, Василия Острожского, Петра Цетиньского и священномученика Иоанникия Черногорско-Приморского, несмотря на трудные условия притеснений, сохраняют верность истине Святого Православия», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Московской Патриархии.

Данная новость была позитивно воспринята православной общественностью Балкан.

«Прекрасная новость, что русский Патриарх и Священный Синод РПЦ выражают согласие по вопросу осуждения террора в отношении Сербской православной церкви, который происходит в Черногории при режиме Джукановича», – заявил Марко Ковачевич, представитель черногорской партии «Новая сербская демократия».

Священник СПЦ Михайло Бачкович сообщил, что ожидал данную реакцию от братской церкви: «Черногория и Россия имеют более 300 лет дипломатического общения и духовную связь, которую не разрушат власти в Подгорице, которые хотят наоборот, быстро разрушить все, что связывает страну с Россией. Традиционно русофильский черногорский народ ожидает поддержку от России, и думаю, что после письма Вселенского Патриарха и после данного сообщения Синода, требуется всем, и в первую очередь правительству страны, понять, что такое Церковь, и какие могут быть последствия после принятия данного закона», – процитировал священника Informer.