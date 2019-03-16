Выборы
//exit;
16.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Скандал, Украина, Церковь
Просмотров:

«Русская убила внука-бандеровца и сжарила из него котлеты»: Новый акт кампании против УПЦ МП

Музыкальный проект украинского телеведущего-русофоба Антона Мухарского, более известного по псевдониму «Орест Лютый», презентовал новый видеоклип, который наверняка будет использован в кампании по травле УПЦ Московского Патриархата, развернувшейся на Украине с целью захвата Киево-Печерской Лавры.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По сюжету клипа, настоятель Лавры благословляет старушку – учительницу русского языка, некогда приехавшую в Киев из Ленинграда, расчленить студента-бандеровца, снявшего у пенсионерки комнату.

В итоге Алёна Ивановна Форш убивает топором и затем разрезает на части труп квартиранта Родиона, перемалывая часть мяса на фарш. Роковая ссора старушки и студента-бандеровца происходит «во время Дебальцевской операции».

Через несколько дней в двери квартиры пенсионерки звонит дедушка Родиона, разыскивающий пропавшего внука. В нем Форш узнает свою любовь молодости. Пригласив гостя за стол, хозяйка угощает его котлетами, сделанными из мяса молодого бандеровца. Во время трапезы выясняется, что пропавший Родион был внуком Алёны Ивановны и её неожиданного гостя.

«Думаю, этот клип – лучшее, что я сделал за 30 лет своей творческой карьеры», – хвалится Мухарский, называя свое детище «Достоевским наизнанку».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Орест Лютый в одном из интервью признался, что с ранних лет не любил СССР и восхищался нацистской униформой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть