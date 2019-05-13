«Русская весна-2» наступит с повторным пробуждением Харькова

13.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Реакция проукраинских сил в Харькове на желание мэра города Геннадия Кернеса вернуть законную топонимику в городе, является лишь ничтожной пиар-акцией под грядущие местные выборы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший вице-мэр украинского города Очаков Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, сколько там этих людей. 150-200 человек – всё, больше нет. Сколько вышло на День Победы 9 мая и «Бессмертный полк»? 700 тысяч по всей Украине, это только предварительные подсчёты. Вот где реальная расстановка сил. Теперь вопрос: вот эти 150 человек вышли, прогулялись. Это же понятно, проплаченная акция, они уже готовятся даже не к выборам в Верховную Раду, они уже готовятся к выборам в местные советы. И это один из элементов агитации», – отметил он.

Журналист Александр Чаленко, покинувший Киев в 2014 году, также добавил, что в Харькове в 2014 году было больше пророссийских выступлений, чем в Донецке и Луганске, но там это восстание Киеву удалось подавить силой и подлостью.

«Харьков – это двухмиллионный русский город, в котором вышли 150 человек. Харьков в 2014 году, вместе с Одессой, в Харькове было больше выступлений «орков», чем в Донецке и Луганске. А проиграли они потому лишь, что доверились руководству города, которое их обманывало, и потому что СБУ и нанятые олигархами, в том числе и Коломойским, расстреляли, убили этих людей. Вот и всё. И если ослабнет власть, там снова будет «Русская весна – 2», – отметил он.