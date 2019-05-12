Кернес: имя маршала Жукова вернется на карту Харькова в соответствии с законом

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Городской голова Харькова Геннадий Кернес поблагодарил тех горожан, которые поддержали петицию о возвращении проспекту генерала Григоренко имени маршала Жукова и о сносе армейской палатки атошников на площади Свободы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Кернес написал на своей официальной страничке в соцсети.

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“Спасибо всем вам, кто поддержал петиции. Рад, что наши мнения совпадают. Я работаю в рамках закона и полномочий органов местного самоуправления, и оба вопроса – о военной палатке на площади Свободы и о возвращении имени Жукова в Харьков – будут рассмотрены в ближайшее время городским советом”, – написал городской голова.

Также Кернес ответил на угрозы киевского националистического пропагандиста Владимира Вятровича.

“И что касается директора Института национальной памяти Вятровича, который уже грозит мне тюрьмой. Проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено Раду, на местах “старались” ОГА. Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличается от вашей. И, как показали последние выборы, люди умеют настоять на своем”, – констатировал Кернес.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что электронная петиция с просьбой вернуть проспекту и станции метро Дворец спорта в Харькове прежнее название – имени маршала Георгия Жукова, зарегистрированная 8 мая в 12:57, по состоянию на утро пятницы 10 мая набрала 5588 голосов при необходимых 5000. Теперь инициативу должен рассмотреть городской совет.