«Русская весна» как искупительная жертва луганского кризиса

13.06.2020, Луганск, Георгий Перевальский

Пожар шахтерских забастовок на Луганщине удалось пригасить. Горнякам шахты «Комсомольской» в Антраците перевели деньги за апрель. Остальное обещано выдать чуть позже.

Шахтеры добились своего – в дело вмешался глава ЛНР Леонид Пасечник, после совещания у которого генеральный директор компании РТК «Восток-Уголь», в которую переводят на реструктуризацию шахту, Владимир Шатохин, сообщил о выделении необходимой суммы для выплаты горнякам ГУП «Антрацит» за апрель месяц.

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Зарплата была выплачена мгновенно, причем, как утверждают источники на шахте – люди получили только «чистые» заработки, без компенсаций за переход на другое предприятие.

Рабочие, конечно, по-прежнему переживают, что реструктуризация предприятия не решит их проблемы полностью.

Но в комментариях к решению властей ЛНР пользователи соцсетей с удовлетворением отмечают, что деньги горнякам будет выдавать все-таки связанная с олигархом Сергеем Курченко компания РТК «Восток-Уголь», переводящая шахты (такие, как «Комсомольская» и «Никанор-Новая») в реструктуризацию, чего, правда, бастовавшие шахтеры Луганщины, не хотят принять.

Принимал ли участие в решении кризисной ситуации в минуглепроме ЛНР российский куратор этой территории Дмитрий Козак, – неизвестно, такие факты вообще трудно идут в СМИ. Но обозреватели, следящие за ситуацией отмечают его «юридический» стиль решения проблемы.

Глава ДНР Леонид Пасечник обратился с письмом к коллективу «Комсомольской», в котором он заявил, что дал указание правоохранительным органам о запрете уголовного преследования шахтеров и членов их семей (то, чего в обязательном порядке требовали бастовавшие).

Один из луганских инсайдеров в социальных сетях по этому поводу отметил, что «вопрос об иных выплатах будет разрешен до конца июля 2020 года». Видимо, речь идет о компенсациях по ликвидации ГУП ЛНР «Антрацит».

Вообще надо сказать, что команде Дмитрия Козака, если в ней, как говорят, остались «люди с Ильинки», работавшие с Владиславом Сурковым, сам Бог велел помочь луганским товарищам преодолеть кризис.

Как? Да хотя бы указать на пример Донецка.

Бывший глава совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в своем блоге заметил по поводу луганского кризиса:

«Власти ДНР понимают проблему и доказывают, что меры по осушке шахт, без чего нельзя обеспечить безопасность населения, потянут столько денег, что это будет почти сопоставимо с поддержанием шахт в рабочем режиме. Сейчас, насколько я знаю, идёт дискуссия, но положение в угольной отрасли, действительно, тяжёлое, и вызвано, в первую очередь, рыночными причинами: сбыта нет. При этом имела место довольно варварская методика эксплуатации, когда предприятия опустошались «в ноль» без необходимых вливаний. Сложно будет в наших условиях выходить из ситуации – это верно. Но главное – не напороть боков и ещё больше не усугубить положение».

Хотя, например, работающий на Украине журналист Павел Волков, в свое время отсидевший в тюрьме по обвинению СБУ в «сепаратизме», приводит другие причины. «Донбасский антрацит идёт на украинские ТЭС и коксохимзаводы через российские фирмы-прокладки. Там все нормально с деньгами, просто желательно их не все отдавать Курченко, а ещё что-то оставлять рабочим», – комментирует Волков.

Кстати, кто-то из луганских чиновников попытался кризис в Антраците замолчать. Для этого при помощи местных провайдеров в ЛНР была блокирована интернет-страница патриотической «Русской весны», которая седьмой год находится на передовых позициях борьбы за дело Донбасса.

Удивительно, но этот нелепый в век современных коммуникаций шаг совпал со слухами о том, что в управление луганским углепромом протаскивают проукраински настроенных людей.

Стоит ли после этого удивляться резким словам легендарного военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, который написал по этому поводу:

«Фамилию бы инициатора этой откровенной глупости, над которой сейчас будет потешаться вся украинская пропаганда. И в сейф к нему залезть — нет ли там наград от Киева».

И добавить к этому мнение того же Ходаковского:

«Трудно было предположить, что события в ЛНР можно будет удержать за семью печатями в наше открытое для перетока информации время, и мне кажется, реакция властей, когда блокируется абсолютно патриотический сайт «Русская Весна» за попытку освещения забастовки шахтёров – неадекватная. Это как тушить огонь бензином: борясь с одной проблемой – плодить другие».

А мы от себя добавим: прятать правду, пусть и очень неприятную о положении в ЛНР, жертвуя «Русской весной», – аморально и в прямом, и в переносном случае.