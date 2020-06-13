Тревожные события в ЛНР: Забастовка шахтеров

13.06.2020, Луганск, Георгий Перевальский

На Луганщине горячо. И не только потому что настала аномально жаркая погода, но из-за тревожных событий, ударивших по всему углепрому Луганской народной республики. Сразу несколько шахт республики охвачены забастовками и протестами той или иной силы.

Сведения оттуда доходят разноречивые, но можно смело сказать, что закоперщиками забастовок стали горняки шахты «Никанор-Новый». Они начали бастовать еще в марте-апреле, добиваясь выплаты заработков, которые задерживались на 22 месяца. Шахтеры «Никанора» оставались по нескольку суток под землей, им то отдавали долги по зарплате, то делали новые.

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1 мая Шахтерские жены через youtube попытались достучаться до известных блогеров России и Украины. На видео, которое они выложили в интернет, женщины обращаются, например, к Анатолию Шарию. Честно говоря, трудно смотреть на них спокойно – их мужики, кормильцы к тому времени сидели в подземной забастовке трое суток, при том, что в шахте по всем нормам можно находиться не более шести часов. Всех денег, понятно, никто не получил, но стоит заметить, что не только финансовый вопрос вынудил горняков пойти на крайний шаг.

Степной городок Зоринск, в котором построена шахта «Никанор-Новая» – типичный монопромышленный населенный пункт Донбасса. Между тем, власти ЛНР вроде как, по словам шахтеров, собираются закрыть угледобывающее предприятие, отдать его в реструктуризацию – это когда в шахте будет поддерживаться откачка подземных вод и мелкий ремонт, а уголек на-гора, она уже выдавать не станет.

«Нас всех хотят уволить, хотя шахта новая не только по названию, и могла бы еще долго давать уголь, – говорят шахтерские жены на камеру, – а от нас отделаться выходным пособием в 10-15 тысяч рублей. Если шахту закроют, город умрет». И это истинная правда.

Но Зоринск и «Никанор» не одиноки. Их пример стал детонатором для шахтеров других предприятий минугля ЛНР.

С начала июня уже больше декады бастуют на шахте «Комсомольская» в городе Антрацит (это рядом с Зоринском). В качестве метода опять-таки выбрана подземная забастовка, а в последние три дня и голодовка.

Под землей – 119 человек, два дня назад они, кроме зарплаты за март и апрель, выдвинули новые требования: немедленно освободить всех похищенных ранее горняков, которых, якобы увезли в неизвестном направлении за то, что они приняли участие в стачке, а также требование к главе ЛНР Леониду Пасечнику выступить по телевидению с гарантиями неприкосновенности шахтерам и их семьям.

По плохо поддающимся проверке сведениями, то есть, только по информации социальных сетей, ибо официальные СМИ как в рот воды набрали, к забастовке готов, и даже уже частично бастовал, коллектив шахты «им Вахрушева» в городе Ровеньки, ЛНР.

Все это – плохой сигнал для базовой, главной отрасли промышлености ЛНР. Как сказал один из директоров крупной шахты на Луганщине при известии о забастовке на «Никаноре»: «Это очень, очень плохо! Если шахтеры начали, это так просто не закончится».

Где же корни конфликта? Ведь до 2019-2020 годов властям республике худо бедно удавалось гасить недовольство шахтеров, которые, разумеется, отдают себе отчет в том, что их молодому государству, которое они сами построили шесть лет назад, приходится туго, и деньги на все найти непросто.

Кое-кто из экспертов, отслеживающих ситуацию, связывает ухудшение положения луганских шахтеров со сменой «кураторов» из Москвы. До весны этого года помощью РФ, распределением ее, работой с местными властями, занимался Владислав Сурков. Потом на его место заступил Дмитрий Козак, которого СМИ немедленно записали в ниспровергатели наследия Суркова в Донбассе. Нашлись фантазеры, которые, опираясь на украинское происхождение Козака (родился в Кировограде, УССР), начали рассказывать о том, что он сторонник возвращения Донбасса в состав Украины. На что, кстати, сразу очень категорично отреагировал Сурков «У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести».

Тем не менее, какие-то переходные моменты, могущие повлиять на сбой в управлении российской помощью Донбассу, могли иметь место при смене куратора. Говорят, что вот-де ДНР не испытывает тех же проблем. Это не совсем верно. Проблемы есть и у дончан, но куда менее заметные. По той простой причине, что Донецкая область, ставшая основой для строительства ДНР, была куда как мощней Луганской, и запас мощности у ДНР все-таки более серьезный.

Экономика ЛНР – это прежде всего угольные шахты. Их у нее больше, чем у ДНР, но ведь банкротить и переводить их в реструктуризацию начала еще Украина. И взрывоопасное, предзабастовочное состояние на шахтах Луганщины было столь же серьезным, как и сегодня. Уже в 2013 году.

Кстати, если посмотреть на шахты Донбасса по «ту» сторону линии разграничения воюющих сторон, то обнаружится точно такая же ситуация – годами не плаченная зарплата, забастовки, закрытие предприятий. Только все делается куда жестче и решительней, чем в ЛНР, которая при консультации с российскими специалистами, старалась выйти на шоковую терапию как можно мягче.

Не удалось, сбой в управлении привел к быстрому углублению кризиса в условиях войны. Тем более, что многие наблюдатели увязывают проблемы шахтеров ЛНР с деятельностью структуры олигарха Сергея Курченко, который до лета прошлого года был единоличным продавцом местного угля на внешних рынках.

Почти год назад, в июле 2019-го, Ассоциация промышленников и недропользователей ЛНР возмущенно указала правительству ЛНР на задолженность «Внешторгсервиса» за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получали зарплату и угрожали забастовками. Удивительно, что терпели горняки так долго, прежде, чем начать настоящую стачку.

В любом случае, и местной власти, и куратору помощи из Москвы, придется очень серьезно попотеть, чтобы выйти из кризиса луганского углепрома без серьезных репутационных потерь и к удовлетворению шахтеров и их семей.

Скорее всего, это будет сделано за счет дополнительной российской помощи, – говорит наш инсайдерский источник в одном из угольных профсоюзов Донбасса. Время других решений ушло.