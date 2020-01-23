Русские автозаки готовы принять участников украинского похода на Крым

23.01.2020, Киев, Максим Карпенко

К так называемому «маршу на Крым», который анонсируют меджлисовцы, должны присоединиться депутаты Верховной рады и представители международных организаций.

Об этом в эфире телеканала ATR завила бывший вице-премьер, депутат парламента, член фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что это чрезвычайно мощная инициатива, которую предложил глава Меджлиса. Я думаю, что для того, чтобы она была мощной, реализованной, нужно, чтобы к ней присоединились не только крымские татары. Я считаю, что мы, как парламентарии, должны были включить все наши возможности с точки зрения международной парламентской дипломатии для того, чтобы привлечь международные институции. Я считаю, что министерство иностранных дел Украины присоединилось к тому, чтобы этот марш также был поддержан международными партнерами», – заявила политик.

По словам депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, в республике готовы принять всех желающих прорвать границу с РФ – для более удобной доставки у КПП их будут ждать автозаки.

«На Украине придумали очередную провокацию. Чубаров заявил, что пакует чемоданы и 2 мая выезжает в Крым. С якобы мирным маршем, который при этом каким-то образом не исключает силового прорыва на полуостров. Честно говоря, более оригинального способа попасть в российский Крым я не встречал. Думаю, к такому повороту событий мы готовы, для особо активных участников можем празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят «почётных гостей» прямиком в Симферопольское СИЗО.

А там их уже готовы принять на покаяние с явкой с повинной, тем более что и уголовные дела на них давно заведены. Так что без внимания не останутся», – заявил Козенко в своем блоге.

Как писал «ПолитНавигатор», так называемый «марш на Крым» может обернуться кровавой провокацией для его участников.