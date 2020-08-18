«Русские демократы» требуют срочно спасать Белоруссию

18.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Белорусские протестующие, пытающиеся устроить в Минске госпереворот, совершают ту же ошибку, что и россияне в 1991 году, в результате которой вся их страна погрузится в хаос и нищету.

Об этом на своей странице в «Facebook» заявил сопредседатель общественного движения «Русские демократы» Сергей Григоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спрашиваю – чего тебя конкретно сейчас не устраивает, что ты на марши антиправительственные ходишь? Зарплата вроде хорошая, квартира есть, на отдых ездишь в Турцию, дом есть под Гомелем. Зачем тебе перемены?

Отвечает – нас собирали из заводской администрации, говорили, что можно смело идти протестовать, никто никого увольнять не будет, чтобы там Лукашенко ни говорил. А главное – после смены власти завод можно будет приватизировать, и новое руководство вдвое поднимет зарплаты сотрудникам и сделает их акционерами».

Застывшая система не дала людям опыта. У нас такое в 1991 году было. Без вмешательства России западный край ждёт катастрофа, к которой подвёл его Лукашенко. Надо спасать. Причём не чужих спасаем, себя. Это не вопрос против или за приватизации, это вопрос наивности восприятия мира. Впрочем, у нас в оппозиции тоже наивных людей хватает, иногда диву даюсь, но стараюсь коллегам спокойно объяснять ситуацию», – написал Григоров.

Примечательно, что до 2016 года Григоров был советником российского оппозиционера-либерала Григория Явлинского, но затем порвал с его партией из-за расхождений по вопросу Крыма.

Напомним, накануне белорусский политолог Кирилл Аверьянов-Минский заявил, что граждане Белоруссии на низовом уровне понимают, что разрыв отношений с Россией чреват для страны самыми ужасными последствия.