Русские дивизии пойдут по Литве при угрозе Калининграду

Анатолий Лапин.  
03.07.2024 14:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Калининград, Литва, НАТО, Россия


Литве со стороны России что-либо угрожает только в случае, если она попытается устроить блокаду Калининграда. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Шурыгина, нынешняя риторика литовской власти, заявившей о планах строительства линий обороны от России, представляет собой лишь попытку заработать деньги на фоне военной истерии.

Литве со стороны России что-либо угрожает только в случае, если она попытается устроить блокаду...

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«Есть ли угроза для Литвы? На данный момент ее нет, но если будет все продолжаться так, как есть, и если будут пытаться наглухо заблокировать нам доступ к Калининграду, не будут выполняться договоры, которые были подписаны с Литвой, то я вполне не исключаю, что наши дивизии пройдутся по Литве. Ну что же с этим делать? Так надо будет», – заявил Шурыгин.

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