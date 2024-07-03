Русские дивизии пойдут по Литве при угрозе Калининграду

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Литве со стороны России что-либо угрожает только в случае, если она попытается устроить блокаду Калининграда. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Шурыгина, нынешняя риторика литовской власти, заявившей о планах строительства линий обороны от России, представляет собой лишь попытку заработать деньги на фоне военной истерии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Есть ли угроза для Литвы? На данный момент ее нет, но если будет все продолжаться так, как есть, и если будут пытаться наглухо заблокировать нам доступ к Калининграду, не будут выполняться договоры, которые были подписаны с Литвой, то я вполне не исключаю, что наши дивизии пройдутся по Литве. Ну что же с этим делать? Так надо будет», – заявил Шурыгин.