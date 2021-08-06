Русские Донбасса могут послушать Зеленского и уйти из Украины вместе с землями – Карасёв

06.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Жители Донбасса, которых накануне президент Украины призвал уехать в Россию, если они считают себя ее сторонниками, могут сделать это вместе с территориями проживания.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, такие высказывания в отношении русского населения Украины очень опасны.

«Мы же не говорим: «украиноязычные венгры», или «венгероязычные украинцы» – не говорим. Мы говорим «венгры Закарпатья», то есть, они чистые венгры, которые проживают на этой территории. А на Донбассе за эти семь лет появились уже не русскоязычные украинцы, а многие – русские. О них и говорит Зеленский, что если вы такие, то можете подумать о том, чтобы поехать туда жить. Хотя люди, знаете, это их земля. Трудно сказать: «Чемодан, вокзал, Россия» – и поезжай. А почему они должны? Это их земля. Знаете, что самое опасное? Если эти люди выберут Россию – то вместе с землей, а не отдельно своими ножками туда уйдут и землю оставят. Понимаете, с землей! Так часто и бывает, что люди могут с землей уйти», – предупредил Карасев.