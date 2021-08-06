Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
06.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, русофобия, Украина
Просмотров:

Русские Донбасса могут послушать Зеленского и уйти из Украины вместе с землями – Карасёв

Новости УкраиныЖители Донбасса, которых накануне президент Украины призвал уехать в Россию, если они считают себя...

Жители Донбасса, которых накануне президент Украины призвал уехать в Россию, если они считают себя ее сторонниками, могут сделать это вместе с территориями проживания.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


По словам Карасева, такие высказывания в отношении русского населения Украины очень опасны.

«Мы же не говорим: «украиноязычные венгры», или «венгероязычные украинцы» – не говорим. Мы говорим «венгры Закарпатья», то есть, они чистые венгры, которые проживают на этой территории. А на Донбассе за эти семь лет появились уже не русскоязычные украинцы, а многие – русские.

О них и говорит Зеленский, что если вы такие, то можете подумать о том, чтобы поехать туда жить. Хотя люди, знаете, это их земля. Трудно сказать: «Чемодан, вокзал, Россия» – и поезжай. А почему они должны? Это их земля.

Знаете, что самое опасное? Если эти люди выберут Россию – то вместе с землей, а не отдельно своими ножками туда уйдут и землю оставят. Понимаете, с землей! Так часто и бывает, что люди могут с землей уйти», – предупредил Карасев.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть