«Русские – друзья! Зеленский – кровавый диктатор!» – митинг в Греции
Жители Греции провели акцию протеста против антироссийских действий властей страны под лозунгом: «Хватит оплачивать войну на Украине!».
Местом проведения протеста стал пригород Афин – Глифада, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сербское издание «Новый центр».
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Обитатели греческой столицы – Афин, провели на территории ее южного фешенебельного пригорода – Глифады, акцию протеста против действий собственных властей. Они развернули плакаты:
«Зеленский – кровавый диктатор», «Зеленский ворует европейскую помощь», «Хватит платить за войну в Украине», «Греки нуждаются в российских туристах».
По словам участников митинга, они не хотят ссориться с Россией из-за Украины. Более того, они хотят вернуть прежние отношения с РФ и настаивают на возвращении российских туристов для спасения туристической отрасли страны.
Пикетчиков также возмутил факт, что греческая элита на фоне охвативших страну пожаров отказывается обращаться за помощью к России.
«Родос горит, Корфу горит, Афон горит, Каристос, Мантра, Лутра, Эвия полыхают. Бе-200 набирает 12 тонн воды за четырнадцать секунд, но правительство лучше спалит всю Грецию, чем попросит самолёты, которые помогали нам раньше», – зачитала на камеру обращение одна из протестующих.
Также женщина отметила, что введенные Афинами антироссийские санкции отпугнули тысячи русских туристов, которые поддерживали экономику Греции.
Напомним, что экс-министр обороны Греции Панос Камменос призвал официальные Афины попросить Бе-200 у России, которые ранее эффективно помогали этому государству бороться с пожарами, а сейчас успешно действует в соседней Турции. Но министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис поспешил назвать российские самолеты «бесполезными при пожарах».
При этом новый министр обороны Греции Никос Панайотопулос рассказал о «невероятном количестве» вооружений, которые Афины по соглашению с Германией поставят Украине со складов на греческих островах.
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