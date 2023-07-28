«Русские – друзья! Зеленский – кровавый диктатор!» – митинг в Греции

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Жители Греции провели акцию протеста против антироссийских действий властей страны под лозунгом: «Хватит оплачивать войну на Украине!».

Местом проведения протеста стал пригород Афин – Глифада, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сербское издание «Новый центр».

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Обитатели греческой столицы – Афин, провели на территории ее южного фешенебельного пригорода – Глифады, акцию протеста против действий собственных властей. Они развернули плакаты:

«Зеленский – кровавый диктатор», «Зеленский ворует европейскую помощь», «Хватит платить за войну в Украине», «Греки нуждаются в российских туристах».

По словам участников митинга, они не хотят ссориться с Россией из-за Украины. Более того, они хотят вернуть прежние отношения с РФ и настаивают на возвращении российских туристов для спасения туристической отрасли страны.

Пикетчиков также возмутил факт, что греческая элита на фоне охвативших страну пожаров отказывается обращаться за помощью к России.

«Родос горит, Корфу горит, Афон горит, Каристос, Мантра, Лутра, Эвия полыхают. Бе-200 набирает 12 тонн воды за четырнадцать секунд, но правительство лучше спалит всю Грецию, чем попросит самолёты, которые помогали нам раньше», – зачитала на камеру обращение одна из протестующих.

Также женщина отметила, что введенные Афинами антироссийские санкции отпугнули тысячи русских туристов, которые поддерживали экономику Греции.

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Напомним, что экс-министр обороны Греции Панос Камменос призвал официальные Афины попросить Бе-200 у России, которые ранее эффективно помогали этому государству бороться с пожарами, а сейчас успешно действует в соседней Турции. Но министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис поспешил назвать российские самолеты «бесполезными при пожарах».

При этом новый министр обороны Греции Никос Панайотопулос рассказал о «невероятном количестве» вооружений, которые Афины по соглашению с Германией поставят Украине со складов на греческих островах.