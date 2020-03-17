Русские гораздо лучше подготовлены к эпидемии, чем Европа

17.03.2020, Москва, Олег Кравцов

В отличие от европейцев граждане РФ в силу своего менталитета не чувствуют особой катастрофы из-за охватившей планету коронавирусной пандемии.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, имевший непосредственное отношение к созданию спецподразделения «Вымпел».

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По его словам, в ситуации с коронавирусом в «силу менталитета русского народа» Россия находится «в более благоприятном положении по отношению к остальному миру».

Он обращает внимание, что Европа ни ментально, ни практически оказалась не готова к эпидемии такого масштаба.

«Я лично это предполагал. И в кругу своих друзей объяснял: первое с чем европейцы столкнуться — с очередями. Их инфраструктура ожидаемо быстро вышла из строя. Доставлять предметы первой необходимости некому и нечем. Нарушаются рабочие ритмы. Но месяца три-четыре — и это пройдет. Либо этнос начнет вымирать – который испытывает такие трудности от не самых значимых потрясений», – считает Корольков.

Также он объяснил, почему русские более приспособлены к такого рода трудностям.

«Мы прошли ужасные войны в 20 веке. Это осталось в генетической памяти поколений. Народ внутренне готов практически ко всему. И оттого по настоящему никакой катастрофы не чувствует. Посмотрите – китайцы вон справились. У них на спад пошло. Мы исключительно подготовлены потому, что хорошо готовились к бактериологической войне», – отмечает ветеран-разведчик.

По его словам, «лаборатории не все разогнали» и остались специалисты остались как по линии Минобороны, так по линии бывшего 4-го управления Минздрава.

«У кого китайцы первыми запросили возможные разработки по некоторым видам боевых вирусов— как вы думаете?!», – риторически поинтересовался собеседник издания.

«Я готовил в свое время людей в подразделение, которое стало называться «Вымпелом». Наша страна подготовлена и опытом, и наработками. Сейчас они наверняка подняты. И потому мы лучше подготовлены – даже лучше, чем Китай», – резюмировал Корольков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российские вирусологи рассказали, что коронаврирусами люди болеют практически каждый год.