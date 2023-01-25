Русские готовят атаку из Брянской и Курской областей – Бортник

Вадим Москаленко.  
25.01.2023 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


ВС РФ могут развить наступление с территории Брянской и Курской областей, чтобы выйти в тыл харьковско-донбасской группировки ВСУ. При этом военные также считают, что Россия может попытаться атаковать Запад Украины с целью обхода укреплений Киевской области.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ могут развить наступление с территории Брянской и Курской областей, чтобы выйти в...

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«Будут щупать направление на Запорожье, понимая политическую, военную, экономическую болезненность Запорожья для Украины. Через Запорожье проходит ряд очень важных мостов для обеспечения группировки наших войск на Левобережной Украине.

Ещё я бы не исключил удара с севера с территории России, Курской и Брянской областей, по направлению на Сумы, Чернигов, Полтава, Харьков. С попыткой выйти в тыл харьковско-донбасской группировки наших войск. Именно на севере сегодня в этом районе Курской, Брянской областей Россия накопила значительные резервы мобилизованных», – заявил Бортник.

В то же время военные, с которыми общался эксперт, имеют другое мнение.

«Они всё же считают возможным удар на Западную Украину и по линии Ковель-Житомир-Ровно. Особенно говорят это военные, которые обороняют Киевскую область. Потому что если Киевская область укреплена хорошо, то западное наше Полесье не так хорошо укреплено, объективно в силу того, что там немного другой рельеф. Если Киевская и восточная часть Житомирской области – болота и очень тяжело проходимые леса, то чем западнее, тем меньше болот, тем больше дорог, которые проходят через эти леса, тем больше потенциальных направлений для вторжения», – рассуждал эксперт.

Он объяснил, что на данном направлении может быть несколько целей.

«Кроме того, удар на западную часть Полесья или на Ровно-Луцк он может иметь эффект и связывающий, для того, чтобы связать наши резервы, и инфраструктурный – например, цель Ровенская АЭС.

Или, как говорил нам командир одного из наших батальонов, могут попытаться выйти на житомирскую трассу (или варшавскую) не в Киевской области, а где-нибудь в Житомирской, чтобы потом попытаться развить наступление на Киев по житомирской трассе, обходя укрепрайон, который мы уже отстроили в Киевской области.

Риск существует, но всё равно, риск того, что Киев захватят, окружат, менее вероятен», – выразил уверенность Бортник.

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