Русские и украинцы – не то, что негры и белые в США – Жириновский

16.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Для преодоления кризиса в США не может быть другого пути, кроме как разделения страны по расовому признаку.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белых и чёрных в США нельзя помирить. Украинец и русский почти внешне не отличаются, а у чёрных и белых всегда будет резкое различие.

Поэтому лучший способ — передать несколько южных штатов чернокожим африканцам. Туда переедут чернокожие с других штатов.

Белые — наоборот. Это за 20 лет произойдёт и успокоится. Будет новая Африка на юге Америки и белая Америка на севере», – предложил Жириновский.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил внесение поправок в закон «О гражданстве РФ» в части признания граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка без сдачи соответствующего экзамена.