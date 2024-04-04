Русские хакеры навели ракету на построение ВСУ

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Российские специалисты по кибератакам регулярно осуществляют попытки проникновения в устройства, используемые украинской армией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Укринформу» заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

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«Группировка хакеров работала на территории Донецкой области, чтобы иметь необходимые доступы. Когда кого-то из наших защитников брали в плен, то забирали у них телефоны или планшеты с установленными «Крапивой» и «Дельтой», изучали, как работают эти системы и в дальнейшем разрабатывали под них вредоносное программное обеспечение, чтобы проникнуть в переписки и документы. Также у одного ШПЗ [шифровальных программных закладок] была специальная цель – получить конфигурации из Старлинков. Таким образом, они могли знать точные данные о количестве подключенных к ним устройств, выяснить расположение штабов, ориентировочное количество лиц в определенном месте, а затем корректировать туда артиллерийские или ракетные удары», – сказал Витюк.

Он признает, что попытки несанкционированного вмешательства в используемые ВСУ устройства происходят регулярно.

«Одна из угроз – рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Рассылает их хакерская группировка «Армагедон». Такие сообщения уходят тысячами. Когда им удается взломать устройство, враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты. Зачастую это приводит к трагическим последствиям. В ходе расследования одной из атак, в ходе которой погибли более 30 наших военнослужащих, мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета», – говорит начальник Департамента кибербезопасности СБУ.

У него уточнили, имеется ли в виду случай с гибелью военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во время обстрела в Запорожской области.

«Да. Сейчас одна из основных версий, что наведение стало возможно именно из-за технического проникновения. Этот случай наглядно показывает, насколько опасно использование киберсредств в военных действиях», – резюмировал Витюк.

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