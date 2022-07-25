«Русские хуже немцев» – Макаревич

25.07.2022  19:36 (Мск), Тель-Авив
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Такое понятие, как «интеллигенция», присуща только русскому обществу, когда доля процента населения оказывается совестью нации.

Об этом в интервью «9 каналу» заявил покинувший РФ и обосновавшийся в Израиле активно поддерживавший майдан и участников «АТО» на Донбассе лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Такое понятие, как «интеллигенция», присуща только русскому обществу, когда доля процента населения оказывается совестью...

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Ведущий спросил, смогут ли в перспективе русские «покаяться», как немцы за своё нацистское прошлое.

«Поживём – увидим. Я в это слабо верю, потому что есть некоторая разница в менталитете между немцами и русскими. Внутренняя глубинная вера в русскую исключительность просто не позволит испытывать какое-то чувство вины. Потому что обычно виноваты все вокруг, кроме нас», – рассуждал музыкант.

«При этом, по Достоевскому, рефлексия и самокопание – неотъемлемая часть русского человека», – подыграл израильский журналист.

«Русской интеллигенции, – поправил соотечественника Макаревич. – Это та тонкая прослойка, которая только русскому народу и присуща».

«Нигде больше интеллигенции как таковой не существует. Если вы думаете, что это весь народ? Ой! «Страшно далеки они от народа» – говорил классик. Их мало, это доли процентов», – паясничал подонок.

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