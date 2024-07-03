«Русские начали большую операцию» – в Киеве задумались об эвакуации 4 городов

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Продвижение российской армии на торецком направлении является частью плана по освобождению крупной агломерации Константиновка-Славянск-Краматорск.

Об этом в эфире «радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Торецкий участок оставался последним нерушимым с начала полномасштабного вторжения. Но это просто означало, что у русских не доходили до него руки. В целом, торецкий участок не имеет какой-то отдельной ценности, это часть общего наступления в Донбассе – наступление на Часов Яр, Торецк и Покровск – это одна большая военная операция. И целью этой операции является окружение и взятие большой агломерации Константиновка-Славянск-Краматорск», – сказал Дикий.

«И продвижение на торецком направлении ложится в цель этой операции. После серьёзного продвижения на Покровск, логично, что теперь они бросают серьёзные силы на Торецк. Потому что прорыв на этом направлении сразу усложнит оборону Часового Яра. А если не дай бог падёт Часов Яр, как минимум, эти четыре города – Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск – придётся полностью эвакуировать, а это десятки тысяч человек. И не факт, что мы их удержим», – подытожил он.