«Русские начали большую операцию» – в Киеве задумались об эвакуации 4 городов

Вадим Москаленко.  
03.07.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Продвижение российской армии на торецком направлении является частью плана по освобождению крупной агломерации Константиновка-Славянск-Краматорск.

Об этом в эфире «радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продвижение российской армии на торецком направлении является частью плана по освобождению крупной агломерации Константиновка-Славянск-Краматорск....

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«Торецкий участок оставался последним нерушимым с начала полномасштабного вторжения. Но это просто означало, что у русских не доходили до него руки.

В целом, торецкий участок не имеет какой-то отдельной ценности, это часть общего наступления в Донбассе – наступление на Часов Яр, Торецк и Покровск – это одна большая военная операция. И целью этой операции является окружение и взятие большой агломерации Константиновка-Славянск-Краматорск», – сказал Дикий.

«И продвижение на торецком направлении ложится в цель этой операции. После серьёзного продвижения на Покровск, логично, что теперь они бросают серьёзные силы на Торецк. Потому что прорыв на этом направлении сразу усложнит оборону Часового Яра.

А если не дай бог падёт Часов Яр, как минимум, эти четыре города – Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск – придётся полностью эвакуировать, а это десятки тысяч человек. И не факт, что мы их удержим», – подытожил он.

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