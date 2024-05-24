Русские начали операцию «Качели», остановить потом будет невозможно, – полковник СБУ

Россия ещё не ввела в бой основные силы, а положение ВСУ уже крайне тяжёлое. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация действительно сейчас очень серьёзная. Вы меня спросите, как долго это будет продолжаться? Это только начало. Противник ещё в бой ввёл основные силы. А основные силы он будет вводить, он определённые резервы накопил, он будет вводить основные силы, и давление будет всё больше и больше усиливаться. Русские используют тактику качелей. Для чего? Мы перебросили быстрые резервы. Мы их взяли где-то с линии боевого соприкосновения. А раз взяли оттуда, значит, там уменьшили количество войск. И получилось, что там линия боевого соприкосновения стала тоньше. И противник об этом знает. Значит, в том месте он ударит. Начнёт пробивать, продавливать, и нам надо будет обратно перебрасывать резервы. То есть, получается, эти качели, вот так называемые, в итоге приведут к огромнейшим проблемам Я так понимаю, Генеральный штаб Российской Федерации считает, что чем больше таких будет ударов, тем больше шанс раскачать качели, а потом уже остановить невозможно. И большая вероятность, что фронт может рухнуть», – добавил Стариков.