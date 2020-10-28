Русские нанесли ракетный удар по условному противнику и уничтожили диверсантов

28.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские военные провели стрельбы из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также отразили нападение диверсионной группы условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По легенде учений, во время возвращения с района позиционирования колонна российских военных и техники Черноморского флота была атакована противником.

«Военнослужащие подразделения охранения из состава соединения приняли бой, оттянули условного противника на фланг и уничтожили группу диверсантов, взяв их в «кольцо». Учение было проведено на пересеченной местности. В ходе тренировки для максимального приближения обстановки к боевой были применены дымовые шашки и средства имитации различных боеприпасов.

Ранее расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» провели учение по обнаружению и уничтожению надводных кораблей условного противника в акватории Чёрного моря с выполнением ракетных стрельб электронным способом», – говорится в сообщении.

Ранее бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко заявил, что в последние годы Россия не теряла времени и существенно усилила свое военное присутствие в Крыму, превратив полуостров в непотопляемый авианосец и значительно укрепив его.