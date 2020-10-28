28.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
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Украинский адмирал ошарашен российскими возможностями в Крыму


В последние годы Россия не теряла времени и существенно усилила свое военное присутствие в Крыму, превратив полуостров в непотопляемый авианосец и значительно укрепив его.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что сегодня в Крыму сосредоточена серьезная ударная группировка войск, способных вести активные наступательные действия.

«Безусловно, очень сильно [укрепилась]. Россия не теряла времени, она очень сильно изменила потенциал в сторону увеличения. И именно ударный, наступательный потенциал. Авианосец непотопляемый, очень серьезная крепость и так далее. И это же влияние, это авианосец, который свои активы распространяет», – заявил Кабаненко.

Ранее бывший командующий ВМСУ Сергей Гайдук заявил о том, что в последние годы Российская Федерация значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота как в кадровом, так и в материально-техническом плане и сегодня Украине нечего противопоставить ей на море.


«ПолитНавигатор» также писал о том, что руководство российской армии восстанавливает ВМФ после удара «святых девяностых».

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