«Русские не спят» – экс-СБУшник рассказал, как РФ мешает закупать снаряды и технику

Тарас Стрельцов.  
19.03.2024 18:27
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для войны против России украинской армии требуются сотни тысяч снарядов ежемесячно, однако собрать такое количество очень непросто.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для войны против России украинской армии требуются сотни тысяч снарядов ежемесячно, однако собрать такое...

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«Если мы будем тратить снаряды в текущих условиях, то это приблизительно двести тысяч снарядов на месяц. То есть, восемьсот тысяч снарядов – на четыре месяца.

Надеюсь, этого будет достаточно, но непонятно как быстро оно приедет. И не забываем про внешний фактор, про русских. Они не спят, ищут, где Украина покупает снаряды. Вернее, европейские правительства», – сказал Ступак.

Бывший СБУшник пожаловался, что Москва часто срывает контракты на получение оружия и техники – многие страны не хотят портить отношения с Россией.

«И в свою очередь, будут давить на правительства тех стран: «Не вздумайте продавать европейцам, иначе мы вам тут что-то запретим».

Вспомним пример с Эквадором, который сказал, что продаст Украине старые вертолёты, а американцы дадут современные. Но Россия в эту тему влезла, сказала: «Эквадор, если вы это сделаете, мы запретим ваши бананы».

То есть, рынок бананов в РФ для Эквадора будет закрыт. А это, на секундочку, на 700 миллионов американских долларов. Эквадор подумал, и сказал, что лучше оставаться с Россией.

То есть, русские попробуют или перекупить эти снаряды, или уничтожить, или дипломатически надавить, чтобы Украине они не достались», – резюмировал он.

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