Русские отгрызли у Украины донбасскую печень и вырвали крымское сердце – киевский политолог

06.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русскоговорящие люди на Украине должны понимать, что из-за них Крым воссоединился с Россией, а Донбасс ушёл из-под контроля Киева, а потому им не место в стране.

Об этом говорили участники эфира на «4 канале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

В студию дозвонилась телезрительница, представившись Алёной из города Марганец.

«Когда страну перестанут раскалывать? У нас такая большая страна, у нас идёт эмиграция, молодёжь не может найти работу нормальную, достойную, и вынуждена выезжать в Польшу, потому что мизерная зарплата. У нас идёт утечка людей, страну раскалывают по языковому барьеру. Я рускоговорящая, но я проживаю всю жизнь на Украине, я патриот Украины, но я не пойму этого раскола в Украине, зачем, для чего это делают, постоянно поднимают тарифы, люди не в состоянии, особенно пенсионеры. Вы поймите, для них, проживших всю жизнь в Украине, они же тоже патриоты, сколько они отдали нашей стране, и в итоге они считают копейки и вынуждены быть угнетенными в этой стране, зачем это делают, кому это надо?» – возмущалась женщина.

В свою очередь, бывший замминистра внутренних дел Украины, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль напомнил, что город Марганец находится в Днепропетровской области.

«Вы же выбрали своего земляка президента Зеленского, вот его и спросите. Таких заявлений и таких нападок на национальные меньшинства не было ни при одном президенте Украины», – констатировал экс-министр.

В то же время киевский политолог Сергей Быков не разделил критику Москаля, более того, он с восторгом прокомментировал недавнее заявление Зеленского о том, что те, кто считают Донбасс русским, должны собрать вещи и уехать на территорию РФ.

«Президент Зеленский, абсолютно верно высказался по поводу тех граждан, которые себя считают гражданами России, страны-агрессора. За 7 лет войны уже ни у кого из сознательных людей не возникает никакого сомнения, что собой представляет РФ и их российская агрессия в отношении Украины», – рассуждал Быков по видеосвязи. «Конечно, те люди, которые считают своим будущим Россию или себя считают частью России, конечно, им нужно вперёд – в РФ. Потому что они себя считают частью той российской агрессии. Потому что они являются соучастниками того, как у Украины отгрызли печень в виде части Донбасса и вырвали украинское сердце, большое украинское крымское сердце вырвали именно эти люди! Если они считают себя частью РФ, тогда, безусловно, они могут ехать в РФ, и нельзя их останавливать в этом желании», – с пафосом вещал политолог, в то время как Москаль пытался апеллировать к тому, что согласно Конституции, гражданин Украины не может быть выдворен за границы государства.