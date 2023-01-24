Русские подожгли весь фронт, спасут только натовские танки – киевский военный эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сейчас основная тактика ВС РФ сводится к тому, чтобы сковать оборону ВСУ и поджечь всю линию фронта с дальнейшим нанесением неожиданного удара на одном из направлений.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Лёгкая пехота, поэтому [успех] харьковской операции, не было никаких оборонительных сооружений. Искали дыру, туда заходила лёгкая пехота на бронированных машинах (кстати, большое количество их нам дали), потом заходили с тыла, и реально оккупанты убегали. Сейчас они построили оборонительные рубежи, три оборонительных рубежа, поэтому пробить их лёгкой пехотой не удастся. Поэтому и нужны танки, они пробивают эту серьёзную оборону, потом они заходят, в щели заходит лёгкая пехота, которая начинает выполнять задачи. Сейчас не будет этого танкового кулака, и фронт застынет, будет та интенсивность боёв, которая есть, а фронт будет стоять. А с учётом того, что делают на восточном фронте – Бахмут, всё это, потихоньку двигаются, это тактика медленного наступления, они всё равно по 100-200 метров в день двигаются вперёд. Сейчас пошло на Юге, сейчас от Каховского водохранилища до Угледара, Орехово, они тоже вперёд пошли. Что они делают – такими очагами в ближайшее время будет гореть весь фронт. Они таким способом будут наши резервы, которые подбрасывают, им же не надо, чтобы они проходили, они сковывают наши резервы», – сказал Стариков.

При этом, по его словам, сковывает фронт даже российский контингент в Белоруссии одним своим присутствием и информационной составляющей.

«Что делают в Белоруссии: их там 10 тысяч всего, дивизия, а держат наш корпус на белорусской границе, а ещё подбрасывают информацию, что, вот, завтра ударим с севера. А ещё наши неумные «военные эксперты» говорят, что пойдут туда, на Западную Украину – будет удар, это нас сдерживает. Поэтому ситуация такая: восточный фронт будет гореть, а южный фронт подтягивают. На Южное направление они назначили самого лучшего их генерала, генерала Кима, и сейчас они начинают. А где будет главный удар, непонятно», – заключил эксперт.