«Русские сами обстреливают Крымский мост» – киевский военный эксперт

Вадим Москаленко .  
10.07.2023 18:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Перехваченный российскими системами ПВО новый ракетный удар ВСУ по Крымскому мосту – это самообстрел, совершённый с целью показать населению, как хорошо работает российская противовоздушная оборона.

С таким утверждением в эфире телеканала «Дом» выступил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перехваченный российскими системами ПВО новый ракетный удар ВСУ по Крымскому мосту – это самообстрел,...

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«У меня есть сомнения в том, что был этот удар, попытка удара по Крымскому мосту, а поскольку для российской пропаганды сейчас тоже важно показывать, насколько эффективно работает их ПВО, насколько высока угроза от Украины, для их инфраструктурных объектов… то есть – что им стоит разрядить пакет ЗРПК «Панцирь-С1» с самоподрывом через какое-то время, и показать все эти раскаты в воздухе, что, вот, мы сбили какую-то крылатую ракету. Ну, хорошо, показали», – сочинял Коваленко.

Однако далее украинский деятель стал фактически противоречить своим же заявлениям.

«То, что теоретически, а в какой-то степени и практически, Крымский мост – в зоне досягаемости для некоторых средств поражения украинской армии, это не секрет. Единственной преградой является расстояние, поскольку большое расстояние от теоретической локации пуска, достаточный период срабатывания у российской ПВО, чтобы она уже была приведена в полную боевую готовность, и действительно есть вероятность перехвата.

То есть необходимо уменьшать расстояние для того, чтобы время реакции систем ПВО было минимизировано. Тогда будет более высокая эффективность нанесения ударов теми или иными средствами поражения.

Поэтому, пока не уменьшится расстояние, мне кажется, не совсем целесообразно наносить подобного рода удары. С другой стороны, если есть достаточно боекомплекта, почему бы не попробовать прорвать систему ПВО. Но что там было сбито на днях над Керченским мостом, без понятия», – рассуждал эксперт.

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