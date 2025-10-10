Москва якобы готовит на следующий год многомиллиардную пропагандистскую кампанию для европейцев.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ещё цифра из российского бюджета. Они в 1,8 раз увеличивают издержки на пропаганду. Это миллиарды долларов!», – сочинял он.

«На кого это рассчитано, для внутреннего потребителя? Нет. Это рассчитано на европейского потребителя. В Европе на следующий год намечено несколько мощных выборов, начиная с венгерских.

И мы видим, насколько сегодня Европа не консолидирована, и ультраправые… я видел много комментариев по чехам и читал, что они сами пишут. В любом случае, ряд высказываний будущего премьера очень орбано-подобные. И миллионом снарядов пусть занимается НАТО, чехи не будут, трампо-подобные. И Франция… Сегодня рейтинги показывают, что у Ле Пен выше рейтинг, чем у Макрона. И это очень показательно», – сказал Пендзин.