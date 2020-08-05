Русские танки в Крыму готовят к серьезному бою
В Крыму танкисты из армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают стрельбу по мишеням.
Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Тренировки идут днем и ночью, танкисты учатся поражать появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие танки, низколетящие вертолёты и позиции артиллерии условного противника на дистанциях от 900 до 2 200 метров.
«Танкисты в ходе выполнения учебно-боевых задач ведут стрельбу на поражение мишеней с применением осколочно-фугасных и бронебойных боеприпасов, как с места, так и в движении. Учения проходят в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требует от экипажей танков мгновенной реакции при стрельбе», – говорится в сообщении.
Напомним, недавно на Украине впервые показали фото ракеты нового легкого противотанкового комплекса «Пират» – совместной разработки государственного украинского конструкторского бюро «Луч» с польской компанией Mesko.
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