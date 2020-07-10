10.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Украина похвасталась новой ракетой


На Украине впервые показали фото ракеты нового легкого противотанкового комплекса «Пират».

Этот комплекс украинские оружейники разрабатывали совместно с польской компанией Mesko, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фото в своем блоге опубликовал военный эксперт Сергей Згурец.

«Легкий противотанковый комплекс ПТРК «Пират» – одно из направлений сотрудничества между украинским предприятием ГосККБ «Луч» и польской компанией «Mesko». Польская сторона впервые предоставила фото новой разработки – прежде всего новой управляемой ракеты», – заявил Згурец.

В сообществе «Ветеранское братство» подчеркнули, что особенностью украинско-польской ракеты является лазерное наведение на цель, небольшой вес ПТРК и его мобильность.


Ранее эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев в комментарии «ПолитНавигатору» заявил, что широко расхваливаемая украинской пропагандой ракета «Нептун» легко обнаруживается и сбивается российскими средствами ПВО.

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