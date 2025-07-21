Враг признает начало боев в городской черте Краноармейска
Российские штурмовые группы начали просачиваться непосредственно в Красноармейск с юга.
Кроме того, продолжается охват агломерации с флангов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Появление первых штурмовых групп на окраинах города – явление ожидаемое. К этому в городе готовились, проводились необходимые мероприятия. При этом сама мера тактически ничего не меняет – враг, как рвавшийся в город по дирекции Зверево – Первое Мая, так и двигается. Теперь, переместив бои в городскую черту. В оперативном плане худшим будет появление войск противника в н.п. Родинское (к северу от Мирнограда). Это уже физический выход на коммуникации и переход Мирнограда в режим оперативного окружения. А Покровска – в режим ожидания.
Аналогичная ситуация была в Бахмуте. Несмотря на фланговые продвижения «вагнеров», Бахмут совмещал в себе продвижение русских больше в черте города. Более идентичны покровско-мирноградской ситуации бои в Авдеевке и Курахово – в обоих городах все-таки был прорыв флангов, выход на коммуникации и дожим через них», – пишет бригадный канал.
Украинский военкор Олег Петренко признает, что ВСУ потеряли контроль над Зверевым.
«Под Покровском идут бои за населённый пункт Зверево (перешел в серую зону) и в направлении Новоукраинки. Противник занял населённый пункт Бельгийка и продвинулся в районе бывшей железнодорожной станции», – пишет Петренко.
Наконец-то после упорных длительных боев наметился прогресс и на левом фланге. Здесь ВС РФ сумели закрепиться в южной части Котлино, постепенно приближаясь к охвату Красноармейска с запада.
Но самая тяжелая ситуация складывается для ВСУ на севере, где главным промежуточным призом станет город Родинское.
«Если фронт севернее Покровска не будет удержан, город окажется под реальным риском огневого полукольца. На сегодня Покровск — логистический узел, поэтому враг попытается изолировать его в первую очередь, даже без прямого штурма», – отмечает ВСУшник «Мучной».
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