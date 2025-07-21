Враг признает начало боев в городской черте Краноармейска

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Российские штурмовые группы начали просачиваться непосредственно в Красноармейск с юга.

Кроме того, продолжается охват агломерации с флангов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появление первых штурмовых групп на окраинах города – явление ожидаемое. К этому в городе готовились, проводились необходимые мероприятия. При этом сама мера тактически ничего не меняет – враг, как рвавшийся в город по дирекции Зверево – Первое Мая, так и двигается. Теперь, переместив бои в городскую черту. В оперативном плане худшим будет появление войск противника в н.п. Родинское (к северу от Мирнограда). Это уже физический выход на коммуникации и переход Мирнограда в режим оперативного окружения. А Покровска – в режим ожидания. Аналогичная ситуация была в Бахмуте. Несмотря на фланговые продвижения «вагнеров», Бахмут совмещал в себе продвижение русских больше в черте города. Более идентичны покровско-мирноградской ситуации бои в Авдеевке и Курахово – в обоих городах все-таки был прорыв флангов, выход на коммуникации и дожим через них», – пишет бригадный канал.

Украинский военкор Олег Петренко признает, что ВСУ потеряли контроль над Зверевым.

«Под Покровском идут бои за населённый пункт Зверево (перешел в серую зону) и в направлении Новоукраинки. Противник занял населённый пункт Бельгийка и продвинулся в районе бывшей железнодорожной станции», – пишет Петренко.

Наконец-то после упорных длительных боев наметился прогресс и на левом фланге. Здесь ВС РФ сумели закрепиться в южной части Котлино, постепенно приближаясь к охвату Красноармейска с запада.

Но самая тяжелая ситуация складывается для ВСУ на севере, где главным промежуточным призом станет город Родинское.