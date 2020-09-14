14.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия
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Русские женщины научились бить диверсантов и выживать на море


На Черноморском флоте успешно завершился эксперимент по созданию первого женского экипажа на патрульном катере.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Женщины-члены экипажа судна прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика.

«Непосредственно на Черноморском флоте военнослужащие-женщины обучились выполнению практических действий по приготовлению катера к выходу в море, его управлению и безопасному мореплаванию в различных районах судоходства и условиях обстановки на интерактивном тренажёре «Мостик». На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера.

В ходе учений по патрулированию акватории пункта базирования кораблей ЧФ экипаж провёл тренировки по противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть корабля. Женский экипаж в полном составе успешно выполнил упражнения боевой подготовки по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия», – говорится в сообщении.


Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что первый российский женский экипаж противодиверсионного катера «Раптор» провел учения в Черном море. Катера типа «Раптор» предназначены для патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек.

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