«Русский блок» просит проверить данные о хищениях на Черноморском флоте

31.07.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Общественная организация «Русский блок» обращается в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить обнародованные ранее данные о хищениях горюче-смазочных материалов на Черноморском флоте РФ в украинские времена, к которым могут быть причастны лица, до сих пор занимающие ответственные должности в Севастополе.

«Несмотря на то, что уже прошло много времени со дня событий, документы по которым были опубликованы на ПолитНавигаторе, есть информация о том, что существует более шестидесяти томов, документировавших преступную деятельность, связанную с хищениями топлива на Черноморском флоте. И, как мы считаем, срок давности не может быть основанием для того, чтобы закрывать глаза на то, что происходило на базе Черноморского флота в период, предшествовавший Русской весне. Сотрудники правоохранительных органов должны внимательно изучить и сделать выводы из тех документов, которые стали достоянием общественности или которым еще предстоит стать таковыми» – заявил корреспонденту «ПолитНавигатора» руководитель «Русского блока» Геннадий Басов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Напомним, как следует из опубликованных «Русским блоком» документов, бывший начальник базы горюче-смазочных материалов Тищенко, а также Виктор Головенко (формально числящийся электриком на корабле ЧФ, при этом являясь учредителем ЧП «Викталл»), Михаил Иванов (учредитель ООО «Интер Трейдинг»), Николай Герасим (в настоящее время глава Качинского муниципалитета, а на то время учредитель ООО «Икс Ойл»), начальник базы ГСМ ЧФ Дмитрий Каляканов и другие создали следующую схему по хищению горюче-смазочных материалов Черноморского Флота.

Головенко, имея доверительные отношения с капитаном первого ранга 30 дивизии противолодочных кораблей ЧФ Евтушенко, командиром вспомогательного флота ЧФ Зинченко и некоторыми другими командирами российских частей, непосредственно сам или через свое доверенное лицо Якунина договаривались, что во время заправки кораблей Черноморского флота 25-30% дизельного топлива будет оставаться на базе, в то время как оформляются документы о том, что на корабль передан полный объем дизельного топлива. Фактически указанная часть топлива в процентном соотношении не доливалась и оставалась на базе.

При наличии достаточного количества топлива на базе Каляканов, действуя по указанию Тищенко, сообщает об этом Николаю Герасиму или Михаилу Иванову, которые, арендуя через подконтрольные им предприятия на территории базы емкости для хранения ГСМ, осуществляют вывоз искусственно созданных излишков топлива по поддельным документам автомобильным транспортом.

В дальнейшем топливо реализуется конечному потребителю, в основном субъектам хозяйственной деятельности на территории Севастополя, Крыма и Херсонской области. В большинстве случаев действует через доверенное лицо Павла Месяцева, который реализует похищенное топливо.