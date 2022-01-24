«Русский блок» раскопал связи крымского депутата с фигурантами украинской криминальной хроники

«Русский блок», активно принимавший в событиях 2014 года, продолжает публиковать сведения о бывших украинских функционерах, занявших должности во власти уже после воссоединения Крыма с Россией. Ранее, как сообщалось, было обнародовано расследование о фигурантах хищений топлива с баз Черноморского флота. Теперь «Русский блок» опубликовал расследование о бизнесе и партнёрах семьи депутата и председателя комитета по законодательству госсовета Крыма Сергея Трофимова.

Авторы утверждают, что народный избранник связан с фигурантами криминальных хроник времен Украины.

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«Согласно сведениям о доходах Трофимова, размещенным на сайте Госсовета Республики Крым, на момент получения мандата ему принадлежал жилой дом, площадью 86,3 кв. м и легковой автомобиль KIA Sorento.

С тех пор благосостояние народного избранника росло стремительными темпами. В период с 2015 по 2020 гг. его годовой доход вырос с 1,5 до 3 млн. рублей в год. Однако даже депутатская зарплата вряд ли бы позволила Трофимову самостоятельно приобрести имущество, которым в настоящее время владеет его семья.

К концу 2020 года депутат вместе с супругой задекларировали в дополнение к имеющемуся у них дому квартиру площадью 87,2 кв м, два дачных участка (по 1000 кв. м каждый), два земельных участка (1200 и 1300 кв. м), 25% доли в еще одном земельном участке 2640 кв.м), а также доли в четырех нежилых зданиях, водонапорной башне и очистных сооружениях. Большая часть из них оформлена на жену Трофимова – Ольгу.

При этом в 2014-15 гг. она имела годовой доход в размере 0 рублей, в 2016 году в размере 42 тысячи рублей, в 2017 году 78 тысяч, в 2018 – 18 тысяч, в 2019 – 500 тысяч, а в 2020 – 700 000. Суммы явно недостаточные для покупки земельных участков и другой недвижимости.

Семейный автопарк за это время пополнился двумя новыми машинами. Ольга Трофимова в 2015 году, несмотря на нулевые доходы, стала владелицей автомобиля Киа Рио, а ее муж, спустя два года приобрел представительский кроссовер Хундай Санта Фе, цена которого примерно соответствует годовой зарплате депутата.

Но депутатская чета кажется настоящими бедняками в сравнении с матерью народного избранника Татьяной Трофимовой. Пенсионерка из села Петровка Ужгородского района Закарпатской области не только за последние годы приобрела две машины: ФОРД ФОКУС и НУUNDАI SОLАRIS. Согласно данным Государственного реестра в 2016-2017 гг. она стала владелицей доли в санатории Фрунзенец (Сакский район, село Фрунзе, улица Приморская), которая включает административное здание, столовую, коттеджи. Всего 37 объектов, кадастровой стоимостью 52 миллиона рублей! В это же время на ее имя было оформлено 34 земельных участка под дачное строительство в Сакском районе, стоимостью около 9 миллионов рублей. В 2018 году ей отошла доля в 40% в соседней базе отдыха «Парус»: участок 54 сотки, кадастровой стоимостью 5 миллионов рублей, находящийся, согласно публичной кадастровой карте на землях особо охраняемых территорий. Для сравнения ее сыну, несмотря на его депутатскую зарплату, о которой простой крымчанин может только мечтать, чтобы купить все это понадобилось бы 28 лет работы в Госсовете! А еще говорят, что у нас пенсионеры плохо живут», – отмечают в «Русском блоке».