«Русский блок» раскопал связи крымского депутата с фигурантами украинской криминальной хроники
«Русский блок», активно принимавший в событиях 2014 года, продолжает публиковать сведения о бывших украинских функционерах, занявших должности во власти уже после воссоединения Крыма с Россией. Ранее, как сообщалось, было обнародовано расследование о фигурантах хищений топлива с баз Черноморского флота. Теперь «Русский блок» опубликовал расследование о бизнесе и партнёрах семьи депутата и председателя комитета по законодательству госсовета Крыма Сергея Трофимова.
Авторы утверждают, что народный избранник связан с фигурантами криминальных хроник времен Украины.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Согласно сведениям о доходах Трофимова, размещенным на сайте Госсовета Республики Крым, на момент получения мандата ему принадлежал жилой дом, площадью 86,3 кв. м и легковой автомобиль KIA Sorento.
С тех пор благосостояние народного избранника росло стремительными темпами. В период с 2015 по 2020 гг. его годовой доход вырос с 1,5 до 3 млн. рублей в год. Однако даже депутатская зарплата вряд ли бы позволила Трофимову самостоятельно приобрести имущество, которым в настоящее время владеет его семья.
К концу 2020 года депутат вместе с супругой задекларировали в дополнение к имеющемуся у них дому квартиру площадью 87,2 кв м, два дачных участка (по 1000 кв. м каждый), два земельных участка (1200 и 1300 кв. м), 25% доли в еще одном земельном участке 2640 кв.м), а также доли в четырех нежилых зданиях, водонапорной башне и очистных сооружениях. Большая часть из них оформлена на жену Трофимова – Ольгу.
При этом в 2014-15 гг. она имела годовой доход в размере 0 рублей, в 2016 году в размере 42 тысячи рублей, в 2017 году 78 тысяч, в 2018 – 18 тысяч, в 2019 – 500 тысяч, а в 2020 – 700 000. Суммы явно недостаточные для покупки земельных участков и другой недвижимости.
Семейный автопарк за это время пополнился двумя новыми машинами. Ольга Трофимова в 2015 году, несмотря на нулевые доходы, стала владелицей автомобиля Киа Рио, а ее муж, спустя два года приобрел представительский кроссовер Хундай Санта Фе, цена которого примерно соответствует годовой зарплате депутата.
Но депутатская чета кажется настоящими бедняками в сравнении с матерью народного избранника Татьяной Трофимовой. Пенсионерка из села Петровка Ужгородского района Закарпатской области не только за последние годы приобрела две машины: ФОРД ФОКУС и НУUNDАI SОLАRIS. Согласно данным Государственного реестра в 2016-2017 гг. она стала владелицей доли в санатории Фрунзенец (Сакский район, село Фрунзе, улица Приморская), которая включает административное здание, столовую, коттеджи. Всего 37 объектов, кадастровой стоимостью 52 миллиона рублей! В это же время на ее имя было оформлено 34 земельных участка под дачное строительство в Сакском районе, стоимостью около 9 миллионов рублей. В 2018 году ей отошла доля в 40% в соседней базе отдыха «Парус»: участок 54 сотки, кадастровой стоимостью 5 миллионов рублей, находящийся, согласно публичной кадастровой карте на землях особо охраняемых территорий. Для сравнения ее сыну, несмотря на его депутатскую зарплату, о которой простой крымчанин может только мечтать, чтобы купить все это понадобилось бы 28 лет работы в Госсовете! А еще говорят, что у нас пенсионеры плохо живут», – отмечают в «Русском блоке».
В чем же секрет истории успеха семьи Трофимовых? – задаются вопросом авторы расследования.
«25 декабря 2015 года в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым состоялся аукцион на право пользования участками недр местного значения на территории полуострова. Победителем Лота 8 на участок Центрально-Пятихатский для проведения работ по геологическому изучению, разведке и добыче песчано-гравийных смесей для строительных работ в Красногвардейском районе Республики Крым стало ООО «Таврида Надра».
Интересно, что спустя всего несколько дней после проведения столь успешного для ООО «Таврида Надра» аукциона в состав учредителей фирмы вошла жена члена Госсовета Крыма Ольга Трофимова, получившая в ней долю в 24,9%.
Позже права на разработку месторождений полезных ископаемых в разных районах Крыма с ускоренной лицензией на добычу ПГС, ракушки, песка и щебня получили еще три компании ООО ТЛК «Таврида», ООО «Карьер Судак» и ООО «Карьер Старый Крым».
В первой из них 25% изначально принадлежало матери члена Госсовета Татьяне Трофимовой, а позже они перешли его жене Ольге. По состоянию на 2017 год она также контролировала 1/3 в ООО «Карьер Судак» и ООО «Карьер Старый Крым».
Учитывая бум на строительство в Крыму, резкий рост благосостояния семьи Трофимовых уже не кажется удивительным.
В настоящий момент Ольга Трофимова отказалась от своих долей в ООО «Карьер Судак», ООО «Карьер Старый Крым» и ООО «Таврида Надра». Однако у нее остались переданные ей свекровью Татьяной 25% в ООО ТЛК «Таврида». Это транспортное предприятие занимается доставкой песка и щебня с карьеров, которые ведут три указанные выше компании и через него проходят основные суммы от продаж сыпучих стройматериалов. Так что семья депутата по-прежнему в доле. Остается только понять, с кем», – рассуждают в «Русском блоке».
Авторы рассказывают о деловом партнере депутата.
«По состоянию на 2021 год состав владельцев ООО ТЛК Таврида выглядит следующим образом: Ольга Трофимова – 25%, Алена Лаврентьева – 25%, Сергей Турукало – 50%.
Да, да. Это тот самый Сергей Турукало, о котором можно прочитать в книге «Крым Бандитский», как об участнике создания Христианско-Либеральной партии на даче известного криминального авторитета Евгения Поданева:
«– А теперь поклянемся. – Поданев протянул руку над мечом, обращаясь к остальным. В его особняк съехались те, с кем он делил город: Турукало, замдиректора малого предприятия «Адель», Рулев, учредитель фирмы «Вилс», Чесноков, директор АО «Ольвия», Сергиенко, директор филиала банка «Возрождение»… Для того чтобы был порядок, нужен один Папа. Наступили новые времена. Отныне защищать город от посторонних будет он, Поданев. Над мечом поднялись руки, гости театрально поклялись в преданности Папе. Именно посетители дачи вошли в политсовет ХЛПК».
В ходе бандитских разборок 90-х Турукало был ранен и спустя некоторое время уехал в Киев. Здесь его деятельность можно проследить при помощи мониторинга украинских СМИ. На Украине Турукало вместе с гражданской женой Романовой числились соучредителями трех компаний «Энергомир», «Торговый дом Газэнерго» и «Укрэнерготранзит». Все три, по информации украинских правоохранителей, представляли из себя фирмы-прокладки по обналичке и выводу в офшоры бюджетных денег. В период с 2009 по 2015 годы, по информации издания «Наши деньги», эти шарашкины конторы закупали электроэнергию у государственной компании «Энергорынок», а затем по завышенной цене продавали ее государственной же компании «Укрзалізниця».
А мае 2015 года Генпрокуратура Украины начала расследование, по обналичиванию более 300 миллионов гривен (около 10 млн. долларов США) фирмами, которые по сведениям различных источников принадлежат Турукало. Разумеется, такая схема могла работать только при участии в ней менеджмента «Укрзалізници». Но когда следователи приступили к выемке документов и опросу свидетелей, начальник Департамента энергообеспечения украинских железных дорог Людмирский исчез, а его заместитель погиб при невыясненных обстоятельствах.
После этого Турукало вернулся на малую родину – в Севастополь, где тут же начал песочно-гравийный бизнес с семьей Трофимовых, став совладельцем ООО ТЛК Таврида, тогда как доли в ООО «Карьер Судак», ООО «Карьер Старый Крым» и ООО «Таврида Надра» были зарегистрированы на его родственников», – утверждают в «Русском блоке».
Авторы расследования призывают обратить на него внимание «службы, в чьих обязанности входит противодействие коррупции».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.