«Русский блок» требует навести порядок в портовом хозяйстве Севастополя

18.08.2020, Севастополь, Павел Волков

Прошло уже больше месяца с момента публикации Басовым Геннадием Анатольевичем фактов коррупции в Севастополе. Однако ни правоохранительные органы, ни исполняющий обязанности губернатора города Развожаев официально никак не отреагировали. Похоже, у них нет желания проверять факты растаскивания и разворовывания городского имущества, крышевания незаконного бизнеса, злоупотреблений в высшем руководстве города, и даже пьяную езду руководителя департамента внутренней безопасности.

Тем не менее хочу проинформировать вас о некоторых фактах в сфере пассажирских катерных перевозок в нашем городе. Например, у севастопольского порта города были специальные длинные трапы – для высадки пассажиров катеров в труднодоступных местах и на пляжах. Действительно были, да вот только все «сплыли», а было их три штуки. В итоге городские катера не могут забирать – в самый сезон! – пассажиров с труднодоступных пляжей. Зато, по моей информации, этими трапами, по какой-то причине пользуется частная структура – ИП Печкин.

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В севастопольском порту неоднократно, в том числе правоохранителями, проводилась доследственная проверка по фактам хищения топлива и масла, которые принадлежат портовым катерам. Однако результата по каким-то причинам до сих пор нет, хотя свидетели ссылаются на то, что хищения осуществлялись в пользу человека с фамилией Печкин – инициалы подозрительно похожи на вышеупомянутое предприятие.

Или, например, Балаклавскими причалами, необходимыми для швартовки катеров, развозящих и забирающих пассажиров с труднодоступных пляжей, пользуются не принадлежащие севастопольскому порту катера, а все тот же предприниматель Печкин. Причем передал указанный предприниматель себе в пользование городские причалы за своей собственной печатью.

Интересно, чем объясняется такая странная снисходительность властей к коммерческой деятельности вышеупомянутого предпринимателя? И когда хоть кто-то из севастопольских городских чиновников, наконец, будет отвечать на факты бесхозяйственности, воровства и коррупции процветающей в городе?