Русский доброволец: На подконтрольном ВСУ Донбассе половина населения лояльна Киеву

Олег Кравцов.  
30.01.2023 15:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Украина


Украинская армия на момент начала военной операции России обладала большим боевым опытом, чем ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал заместитель главы Можайского городского округа Кирилл Огурцов который, как только объявили мобилизацию, записался добровольцем и принял участие в боях на Сватовском направлении.

Украинская армия на момент начала военной операции России обладала большим боевым опытом, чем ВС...

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Отвечая на вопрос, почему СВО длится уже почти год, а не была проведена быстро, он заметил, что эту операцию нельзя сравнивать ни с чеченской, ни с сирийской военными кампаниями.

«У нашего противника — похожий менталитет, общая история, культура. Наши генералы и генералы ВСУ учились в одних и те же военных заведениях. Но ВСУ 8 лет уже воюют на Донбассе, а мы — только 11 месяцев. Причем все эти годы украинцы не ставили себе задачу победить любой ценой, они просто тренировались, набирались боевого опыта», – сказал Огурцов «Московскому комсомольцу»

По его словам, со стороны Украины против ЛДНР воевали не отдельные подразделения, а вся армия.

«Кроме того, у них была короткая линия фронта, слабый соперник в лице ополченцев, то есть обучение проходило в самых комфортных условиях. Поэтому наивно было полагать, что мы сможем с ходу одолеть такого натренированного противника за несколько месяцев», – подчеркнул доброволец.

У него поинтересовались, как относится к российской армии местное население в Донбассе.

«Там, где раньше была зона ВСУ, лояльность населения можно оценить 50 на 50. Они восемь лет жили под украинцами, им как следует промыли мозги, поэтому с цветами нас там не встречают, но и камнями не забрасывают. Опять же после отступления наших войск из Харьковской области и Херсона люди боятся публично объявлять свою симпатию в адрес России», – резюмировал Огурцов.

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